Як РФ возить зерно з Криму до Ємену: можливо, платить за солдатів для війни, — розслідування Bellingcat (фото)

За словами журналістів, листопадова партія зерна на кораблі Zafar прибула до Ємену за кілька днів до того, як ЗМІ повідомили, що найманці з цієї країни воюють на передовій в Україні. За даними Financial Times, сотні єменців воюють у лавах ЗС РФ, а деякі заявили, що їх обманом відправили на війну.

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Представники України висловили обурення, після того як судно під російським прапором таємно перевозило зерно з кримського порту, що перебуває під західними санкціями, у підконтрольну повстанцям-хуситам частину Ємену. Це вже другий випадок за кілька місяців. Журналістська група Bellingcat провела своє розслідування.

Те, що Україна називає великою крадіжкою з окупованих портів і територій, стало вже звичним явищем від початку повномасштабного російського вторгнення. Десятки кораблів перевозили зерно з окупованих портів у такі країни, як Сирія, Іран тощо.

В одному з нещодавніх випадків на корабель Zafar (IMO: 9720263) зерно завантажили в порту Севастополя на початку жовтня, до єменського порту Ель-Салеїф він прибув у середині листопада. За кілька днів до прибуття корабель пришвартувався в Джибуті, оскільки всі кораблі, які перевозять продукти в контрольовану хуситами частину Ємену, зобов'язані проходити інспекцію ООН (UNVIM).

Супутникові знімки показали, що Zafar зупинявся в Джибуті на початку листопада і стояв на якорі кілька днів. Навіть якщо корабель пройшов перевірку UNVIM, перевезення зерна на ньому все одно було протизаконним, тому що порт відправлення розташований в окупованому Криму. Завдання механізму UNVIM — спростити пересування комерційних суден у порти Ємену, які не перебувають під урядовим контролем, а також сприяти дотриманню збройового ембарго ООН.

Фото: Lloyd "s List Intelligence і Planet Labs PBC | Дані AIS поміщають корабель Зафар у Джибуті 3 листопада. Супутниковий знімок показує судно в тому ж положенні, що і сигнал AIS, що відповідає характеристикам і розмірам корабля

Можливо, Zafar не повідомив перевіряльникам, звідки він вирушив. Корабель приховав свою присутність у Севастополі (відключив систему автоматичної ідентифікації (AIS)). І єдине, за чим вдалося з'ясувати його місцеперебування, — це супутникові знімки. Він мав надати документ із порту відправлення, що підтверджує завантаження і перевірку. Доступу до корабельної документації немає.

Цього року Zafar здійснив аналогічний рейс. Експерти кажуть, що через постачання зерна з окупованого Севастополя, схвалені UNVIM, ООН опинилася в незручній ситуації, оскільки більшість країн-учасниць неодноразово голосували проти вторгнення Росії в Україну. Генеральна асамблея ООН ухвалила низку резолюцій проти вторгнення Росії до Криму та Східної України ще 2014 року.

Порт Севастополя наразі перебуває під санкціями США і Великої Британії, а термінал, до якого причалив Zafar у Севастополі, — під санкціями Європейського Союзу. Водночас санкцій ООН щодо порту Севастополь або Росії немає.

Представник МЗС України заявив, що обурений тим, що Zafar відплив до Ємену з Криму, хоча й не прокоментував роль UNVIM. Він додав, що Україна "продовжує докладати всіх зусиль для викриття систематичної та широкомасштабної крадіжки Росією українського зерна, а також незаконного транспортування через тимчасово окуповані території України".

Фото: Planet Labs PBC | Корабель Zafar у порту Севастополя, 6 жовтня 2024 року

Як і у випадку з попередніми постачаннями, також не зовсім зрозуміло, де саме було зібрано зерно. Деякі фермери на окупованому сході України раніше звинувачували російські сили в крадіжці зерна, яке згодом експортувалося.

Ємен є однією з найбідніших країн світу. Десятирічна громадянська війна між міжнародно визнаним урядом, що підтримується Саудівською Аравією, та іранськими проксі-хуситами призвела до тисяч смертей і гуманітарної кризи. ООН заявляє, що мільйони жителів країни стали переселенцями, а також, що є ризик широкомасштабного голоду.

Листопадова партія зерна на кораблі Zafar прибула за кілька днів до того, як ЗМІ повідомили, що найманці з Ємену воюють на передовій в Україні.

Financial Times писало, що сотні єменців воюють у ЗС РФ, деякі з них заявили, що їх обманом змусили приїхати у РФ і відправили на передову проти їхньої власної волі.

Хоча немає доказів будь-якого зв'язку між постачанням і повідомленнями про те, що єменці воюють у складі ЗС РФ, журналісти повідомили, що американські дипломати вважають, що Росія намагається розглянути можливість контактів із хуситами. Представник Пентагону генерал-майор Пет Райдер повідомив журналістам наприкінці листопада, що США не помітили жодної "значної" допомоги або внеску з боку хуситів, який би міг вплинути на війну в Україні.

Як відстежили пересування Zafar

180-метровий балкер Zafar було зафіксовано на супутникових знімках під час завантаження зерна в порту Севастополя 6 жовтня. У нього був відключений транспондер автоматизованої ідентифікаційної системи (AIS), що приховувало місце розташування від морських спостерігачів і сайтів стеження за морськими суднами.

Навмисне вимкнення AIS, як правило, вважається обманною практикою судноплавства, якщо судно не перебуває в небезпеці.

Zafar відключив свою систему AIS 28 вересня, його останнє зафіксоване місце розташування було на південь від Керченської протоки між Кримом і Росією. Потім він зайшов до Севастополя, де його було зафіксовано на супутникових знімках під час навантаження зерна, перш ніж знову ввімкнути AIS 9 жовтня.

Судно зафіксували, коли воно проходило через протоку Босфор 14 жовтня, потім попрямувало через Суецький канал і далі в бік Джибуті, згідно з AIS.

Фото: Yöruk Işık і Planet Labs PBC | Суховантаж Zafar проходить через протоку Босфор 14 жовтня 2024 року. Корабель зображений у порту Севастополя 28 вересня. Можна побачити відмінні риси, включно з чотирма кранами кремового кольору (червоні квадрати) і вивісками на судні (сині стрілки)

Покинувши Джибуті, зерновоз відплив у Салеїф на заході Ємену, де супутникові знімки показали, що судно розвантажується 13 листопада.

Фото: Planet Labs PBC | Зафар на фото в Салеїфі 13 листопада 2024 року

Вийшовши з порту Салеїф 18 листопада, Zafar повернувся через Суецький канал, протоку Босфор знову в Чорне море.

На момент написання статті Zafar перебував на якорі в Керченському порту, у цьому ж місці він зник із радарів AIS востаннє, а потім його місцеперебування фіксували супутникові знімки в порту Севастополя.

Нагадаємо, що в Миколаївській області депутата піймали на крадіжці зерна. За даними Офісу генпрокурора, депутат місцевої ради від забороненої політичної партії "ОПЗЖ" розкидав уламки ракет, імітуючи наслідки обстрілів.

Також повідомлялося, що заступник ексгенпрокурора Вербицький міг бути "дахом" для недоброчесних зернотрейдерів.