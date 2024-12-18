Как РФ возит зерно из Крыма в Йемен: возможно, платит за солдат для войны, — расследование Bellingcat (фото)
По словам журналистов, ноябрьская партия зерна на корабле Zafar прибыла в Йемен за несколько дней до того, как СМИ сообщили, что наемники из этой страны сражаются на передовой в Украине. По данным Financial Times, сотни йеменцев воюют в рядах ВС РФ, а некоторые заявили, что их обманом отправили на войну.
Представители Украины выразили возмущение после того, как судно под российским флагом тайно перевозило зерно из крымского порта, находящегося под западными санкциями, в подконтрольную повстанцам-хуситам часть Йемена. Это уже второй случай за несколько месяцев. Журналистская группа Bellingcat провела свое расследование.
То, что Украина называет большой кражей из оккупированных портов и территорий, стало уже обычным явлением с начала полномасштабного российского вторжения. Десятки кораблей перевозили зерно из оккупированных портов в такие страны, как Сирия, Иран и др.
В одном из недавних случаев на корабль Zafar (IMO: 9720263) зерно загрузили в порту Севастополя в начале октября, в йеменский порт Эль-Салеиф он прибыл в середине ноября. За несколько дней до прибытия корабль пришвартовался в Джибути, поскольку все корабли, которые перевозят продукты в контролируемую хуситами часть Йемена, обязаны проходить инспекцию ООН (UNVIM).
Спутниковые снимки показали, что Zafar останавливался в Джибути в начале ноября и стоял на якоре несколько дней. Даже если корабль прошел проверку UNVIM, перевозка зерна на нем все равно была противозаконной, потому что порт отправления размещен в оккупированном Крыму. Задача механизма UNVIM — упростить передвижение коммерческих судов в порты Йемена, которые не находятся под правительственным контролем, а также способствовать соблюдению оружейного эмбарго ООН.
Возможно Zafar не сообщил проверяющим, откуда он отправился. Корабль скрыл свое присутствие в Севастополе (отключил систему автоматической идентификации (AIS)). И единственное, по чему удалось выяснить его местонахождение, это спутниковые снимки. Он должен был представить документ из порта отправления, подтверждающий загрузку и проверку. Доступа к корабельной документации нет.
В этом году Zafar совершил аналогичный рейс. Эксперты говорят, что из-за поставок зерна из оккупированного Севастополя, одобренные UNVIM, ООН оказался в неловкой ситуации, поскольку большинство стран-участниц неоднократно голосовали против вторжения России в Украину. Генеральная ассамблея ООН приняла ряд резолюций против вторжения России в Крым и восточную Украину еще в 2014 году.
Порт Севастополя в настоящее время находится под санкциями США и Великобритании, а терминал, к которому причалил Zafar в Севастополе, — под санкциями Европейского Союза. Вместе с тем санкций ООН в отношении порта Севастополь или России нет.
Представитель МИД Украины заявил, что возмущен тем, что Zafar отплыл в Йемен из Крыма, хотя и не прокомментировал роль UNVIM. Он добавил, что Украина "продолжает прилагать все усилия для разоблачения систематической и широкомасштабной кражи Россией украинского зерна, а также незаконной транспортировки через временно оккупированные территории Украины".
Как и в случае с предыдущими поставками, также не совсем ясно, где именно было собрано зерно. Некоторые фермеры на оккупированном востоке Украины ранее обвиняли российские силы в краже зерна, которое впоследствии экспортировалось.
Йемен является одной из беднейших стран мира. Десятилетняя гражданская война между поддерживаемым Саудовской Аравией международно признанным правительством и иранскими прокси-хуситами привела к тысячам смертей и гуманитарному кризису. ООН заявляет, что миллионы жителей страны стали переселенцами, и что существует риск широкомасштабного голода.
Ноябрьская партия зерна на корабле Zafar прибыла за несколько дней до того, как СМИ сообщили, что наемники из Йемена сражаются на передовой в Украине.
Financial Times писало, что сотни йеменцев воюют в ВС РФ, некоторые из них заявили, что их обманом заставили приехать в РФ и отправили на передовую против их собственной воли.
Хотя нет доказательств какой-либо связи между поставками и сообщениями о том, что йеменцы воюют в составе ВС РФ, журналисты сообщили, что американские дипломаты полагают, что Россия пытается рассмотреть возможность контактов с хуситами. Представитель Пентагона генерал-майор Пэт Райдер сообщил журналистам в конце ноября, что США не заметили никакой "значительной" помощи или вклада со стороны хуситов, который бы мог повлиять на войну в Украине.
Как отследили передвижение Zafar
180-метровый балкер Zafar был запечатлен на спутниковых снимках во время загрузки зерна в порту Севастополя 6 октября. У него был отключен транспондер автоматизированной идентификационной системы (AIS), что скрывало местоположение от морских наблюдателей и сайтов слежения за морскими судами.
Намеренное отключение AIS, как правило, считается обманной практикой судоходства, если судно не находится в опасности.
Zafar отключил свою систему AIS 28 сентября, его последнее зафиксированное местоположение было к югу от Керченского пролива между Крымом и Россией. Затем он зашел в Севастополь, где был запечатлен на спутниковых снимках во время погрузки зерна, прежде чем снова включить AIS 9 октября.
Судно зафиксировали проходящим через пролив Босфор 14 октября, затем оно направилось через Суэцкий канал и далее в сторону Джибути, согласно AIS.
Покинув Джибути, зерновоз отплыл в Салеиф на западе Йемена, где спутниковые снимки показали, что судно разгружается 13 ноября.
Выйдя из порта Салеф 18 ноября, Zafar вернулся через Суэцкий канал, пролив Босфор вновь в Черное море.
На момент написания статьи Zafar находился на якоре в Керченском порту, в этом же месте он исчез с радаров AIS в последний раз и затем его местонахождение фиксировали спутниковые снимки в порту Севастополя.
Напомним, что в Николаевской области депутата поймали на кражей зерна. По данным Офиса генпрокурора, депутат местного совета от запрещенной политической партии "ОПЗЖ" разбросал обломки ракет, имитируя последствия обстрелов.
Также сообщалось, что заместитель экс-генпрокурора Вербицкий мог быть "крышей" для недобропорядочных зернотрейдеров.