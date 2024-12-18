Как РФ возит зерно из Крыма в Йемен: возможно, платит за солдат для войны, — расследование Bellingcat (фото)

По словам журналистов, ноябрьская партия зерна на корабле Zafar прибыла в Йемен за несколько дней до того, как СМИ сообщили, что наемники из этой страны сражаются на передовой в Украине. По данным Financial Times, сотни йеменцев воюют в рядах ВС РФ, а некоторые заявили, что их обманом отправили на войну.

Related video

Представители Украины выразили возмущение после того, как судно под российским флагом тайно перевозило зерно из крымского порта, находящегося под западными санкциями, в подконтрольную повстанцам-хуситам часть Йемена. Это уже второй случай за несколько месяцев. Журналистская группа Bellingcat провела свое расследование.

То, что Украина называет большой кражей из оккупированных портов и территорий, стало уже обычным явлением с начала полномасштабного российского вторжения. Десятки кораблей перевозили зерно из оккупированных портов в такие страны, как Сирия, Иран и др.

В одном из недавних случаев на корабль Zafar (IMO: 9720263) зерно загрузили в порту Севастополя в начале октября, в йеменский порт Эль-Салеиф он прибыл в середине ноября. За несколько дней до прибытия корабль пришвартовался в Джибути, поскольку все корабли, которые перевозят продукты в контролируемую хуситами часть Йемена, обязаны проходить инспекцию ООН (UNVIM).

Спутниковые снимки показали, что Zafar останавливался в Джибути в начале ноября и стоял на якоре несколько дней. Даже если корабль прошел проверку UNVIM, перевозка зерна на нем все равно была противозаконной, потому что порт отправления размещен в оккупированном Крыму. Задача механизма UNVIM — упростить передвижение коммерческих судов в порты Йемена, которые не находятся под правительственным контролем, а также способствовать соблюдению оружейного эмбарго ООН.

Фото: Lloyd"s List Intelligence и Planet Labs PBC | Данные AIS помещают корабль Зафар в Джибути 3 ноября. Спутниковый снимок показывает судно в том же положении, что и сигнал AIS, что соответствует характеристикам и размерам корабля

Возможно Zafar не сообщил проверяющим, откуда он отправился. Корабль скрыл свое присутствие в Севастополе (отключил систему автоматической идентификации (AIS)). И единственное, по чему удалось выяснить его местонахождение, это спутниковые снимки. Он должен был представить документ из порта отправления, подтверждающий загрузку и проверку. Доступа к корабельной документации нет.

В этом году Zafar совершил аналогичный рейс. Эксперты говорят, что из-за поставок зерна из оккупированного Севастополя, одобренные UNVIM, ООН оказался в неловкой ситуации, поскольку большинство стран-участниц неоднократно голосовали против вторжения России в Украину. Генеральная ассамблея ООН приняла ряд резолюций против вторжения России в Крым и восточную Украину еще в 2014 году.

Порт Севастополя в настоящее время находится под санкциями США и Великобритании, а терминал, к которому причалил Zafar в Севастополе, — под санкциями Европейского Союза. Вместе с тем санкций ООН в отношении порта Севастополь или России нет.

Представитель МИД Украины заявил, что возмущен тем, что Zafar отплыл в Йемен из Крыма, хотя и не прокомментировал роль UNVIM. Он добавил, что Украина "продолжает прилагать все усилия для разоблачения систематической и широкомасштабной кражи Россией украинского зерна, а также незаконной транспортировки через временно оккупированные территории Украины".

Фото: Planet Labs PBC | Корабль Zafar в порту Севастополя, 6 октября 2024 года

Как и в случае с предыдущими поставками, также не совсем ясно, где именно было собрано зерно. Некоторые фермеры на оккупированном востоке Украины ранее обвиняли российские силы в краже зерна, которое впоследствии экспортировалось.

Йемен является одной из беднейших стран мира. Десятилетняя гражданская война между поддерживаемым Саудовской Аравией международно признанным правительством и иранскими прокси-хуситами привела к тысячам смертей и гуманитарному кризису. ООН заявляет, что миллионы жителей страны стали переселенцами, и что существует риск широкомасштабного голода.

Ноябрьская партия зерна на корабле Zafar прибыла за несколько дней до того, как СМИ сообщили, что наемники из Йемена сражаются на передовой в Украине.

Financial Times писало, что сотни йеменцев воюют в ВС РФ, некоторые из них заявили, что их обманом заставили приехать в РФ и отправили на передовую против их собственной воли.

Хотя нет доказательств какой-либо связи между поставками и сообщениями о том, что йеменцы воюют в составе ВС РФ, журналисты сообщили, что американские дипломаты полагают, что Россия пытается рассмотреть возможность контактов с хуситами. Представитель Пентагона генерал-майор Пэт Райдер сообщил журналистам в конце ноября, что США не заметили никакой "значительной" помощи или вклада со стороны хуситов, который бы мог повлиять на войну в Украине.

Как отследили передвижение Zafar

180-метровый балкер Zafar был запечатлен на спутниковых снимках во время загрузки зерна в порту Севастополя 6 октября. У него был отключен транспондер автоматизированной идентификационной системы (AIS), что скрывало местоположение от морских наблюдателей и сайтов слежения за морскими судами.

Намеренное отключение AIS, как правило, считается обманной практикой судоходства, если судно не находится в опасности.

Zafar отключил свою систему AIS 28 сентября, его последнее зафиксированное местоположение было к югу от Керченского пролива между Крымом и Россией. Затем он зашел в Севастополь, где был запечатлен на спутниковых снимках во время погрузки зерна, прежде чем снова включить AIS 9 октября.

Судно зафиксировали проходящим через пролив Босфор 14 октября, затем оно направилось через Суэцкий канал и далее в сторону Джибути, согласно AIS.

Фото: Yöruk Işık и Planet Labs PBC | Сухогруз Zafar проходит через пролив Босфор 14 октября 2024 года. Корабль изображен в порту Севастополя 28 сентября. Можно увидеть отличительные особенности, включая четыре крана кремового цвета (красные квадраты) и вывески на судне (синие стрелки)

Покинув Джибути, зерновоз отплыл в Салеиф на западе Йемена, где спутниковые снимки показали, что судно разгружается 13 ноября.

Фото: Planet Labs PBC | Зафар на фото в Салеифе 13 ноября 2024 года

Выйдя из порта Салеф 18 ноября, Zafar вернулся через Суэцкий канал, пролив Босфор вновь в Черное море.

На момент написания статьи Zafar находился на якоре в Керченском порту, в этом же месте он исчез с радаров AIS в последний раз и затем его местонахождение фиксировали спутниковые снимки в порту Севастополя.

Напомним, что в Николаевской области депутата поймали на кражей зерна. По данным Офиса генпрокурора, депутат местного совета от запрещенной политической партии "ОПЗЖ" разбросал обломки ракет, имитируя последствия обстрелов.

Также сообщалось, что заместитель экс-генпрокурора Вербицкий мог быть "крышей" для недобропорядочных зернотрейдеров.