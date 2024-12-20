Легендарний бомбардувальник В-52 отримає нові двигуни: деталі модернізації (відео)

Новий двигун F130 замінить наявні TF33, які використовувалися десятиліттями. Він економніший за свого попередника — витрати пального будуть нижчими на 30%.

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Компанія Rolls-Royce оголосила про завершення критичного аналізу конструкції (CDR) свого двигуна F130. Це ключовий крок у рамках програми модернізації американського стратегічного бомбардувальника B-52 Stratofortress, повідомляє Army Recognition.

Двигун F130 було обрано 2021 року в межах програми заміни двигунів CERP (Commercial Engine Replacement Program) Він має замінити застарілі Pratt & Whitney TF33, які використовувалися з 1960-х років, і забезпечити літаку відповідність сучасним вимогам. На заміну застарілих двигунів Rolls-Royce отримала контракт на суму 2,6 мільярда доларів.

Новий F130, створений на базі перевіреної платформи BR725, пропонує безліч переваг. Серед основних характеристик F130:

тяга — до 17 000 фунтів сили (75,6 кН);

паливна ефективність — зниження витрати палива на 30% порівняно з TF33;

зменшення викидів — відповідність сучасним екологічним стандартам;

довговічність — можливість тривалої експлуатації без необхідності частого технічного обслуговування.

Новий двигун також зменшить матеріально-технічне навантаження і забезпечить стратегічні можливості B-52J, даючи змогу бомбардувальнику продовжувати виконувати ключові завдання, включно з дальніми звичайними ударами і ядерним стримуванням.

Модернізація B-52 охоплює не тільки двигуни. У рамках оновлення літаки отримали поліпшені системи зв'язку, нові радари та модернізовані оборонні системи. Наприклад, технологія CONECT забезпечує більш ефективний мережевий зв'язок, а нова радіолокаційна система AN/ASQ-236 покращує можливості виявлення і цілевказівки. Крім того, комплекс ALQ-172 посилить захист літака від сучасних загроз, включно з передовими системами протиповітряної оборони.

Випробування двигуна продовжаться 2025 року на випробувальному полігоні в Теннессі, а перші модернізовані літаки мають надійти в експлуатацію до кінця 2020-х років.

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