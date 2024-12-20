Легендарный бомбардировщик В-52 получит новые двигатели: детали модернизации (видео)

Новый двигатель F130 заменит существующие TF33, которые использовались десятилетиями. Он экономичнее своего предшественника — расхода топлива будет ниже на 30%.

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Компания Rolls-Royce объявила о завершении критического анализа конструкции (CDR) своего двигателя F130. Это ключевой шаг в рамках программы модернизации американского стратегического бомбардировщика B-52 Stratofortress, сообщает Army Recognition.

Двигатель F130 был выбран в 2021 году в рамках программы замены двигателей CERP (Commercial Engine Replacement Program) Он должен заменить устаревшие Pratt & Whitney TF33, которые использовались с 1960-х годов, и обеспечить самолету соответствие современным требованиям. На замену устаревших двигателей Rolls-Royce получила контракт на сумму 2,6 миллиарда долларов.

Новый F130, созданный на базе проверенной платформы BR725, предлагает множество преимуществ. Среди основных характеристик F130:

тяга — до 17 000 фунтов силы (75,6 кН);

топливная эффективность — снижение расхода топлива на 30% по сравнению с TF33;

уменьшение выбросов — соответствие современным экологическим стандартам;

долговечность — возможность длительной эксплуатации без необходимости частого технического обслуживания.

Новый двигатель также уменьшит материально-техническую нагрузку и обеспечит стратегические возможности B-52J, позволяя бомбардировщику продолжать выполнять ключевые задачи, включая дальние обычные удары и ядерное сдерживание.

Модернизация B-52 охватывает не только двигатели. В рамках обновления самолеты получили улучшенные системы связи, новые радары и модернизированные оборонительные системы. Например, технология CONECT обеспечивает более эффективную сетевую связь, а новая радиолокационная система AN/ASQ-236 улучшает возможности обнаружения и целеуказания. Кроме того, комплекс ALQ-172 усилит защиту самолета от современных угроз, включая передовые системы противовоздушной обороны.

Испытания двигателя продолжатся в 2025 году на испытательном полигоне в Теннесси, а первые модернизированные самолеты должны поступить в эксплуатацию к концу 2020-х годов.

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