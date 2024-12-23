У РФ створюють війська безпілотних систем: експерти розкрили подробиці
Росія планує створювати нову структуру не на папері, зазначили аналітики. У планах противника сформувати окремі дивізіони безпілотних систем, які будуть інтегровані в сухопутні війська, ПКС та інші підрозділи.
Міністр оборони РФ Андрій Бєлоусов у грудні заявив про плани сформувати війська безпілотних систем, створення яких має завершитися в третьому кварталі 2025 року. У зв'язку з цим оглядачі Defense Express розкрили деталі створення нової структури у збройних силах Росії.
Ініціатива зумовлена необхідністю збільшення виробництва дронів і розширення підготовки операторів БПЛА з урахуванням бойового досвіду в Україні. За словами Білоусова, ЗС РФ щодня експлуатують понад 3,5 тисячі безпілотників, хоча незалежна перевірка цього твердження неможлива, зазначили аналітики. Головні завдання на цьому етапі полягають у поліпшенні тактико-технічних характеристик безпілотних систем. Особливу увагу приділено:
- дальності польоту;
- тривалості перебування в повітрі;
- стійкості до засобів радіоелектронної боротьби.
Автори матеріалу з посиланням на російські джерела пишуть, що новий рід військ передбачає створення унікальної теоретичної та практичної бази для ведення бойових дій із застосуванням безпілотних систем. У планах противника:
- розробка спеціалізованої інфраструктури та забезпечення частин;
- формування окремих дивізіонів безпілотних систем, інтегрованих до складу сухопутних військ, ПКС та інших підрозділів;
- реорганізація навчальних програм і підготовка кадрів.
Окремо наголошується на необхідності створення стратегічних розвідувальних безпілотників — російські експерти відкрито заявляють про намір перейняти досвід США в цьому напрямі.
"Загалом РФ планує створювати нову структуру не на папері, а з урахуванням усіх особливостей і потреб, включно з підготовкою особового складу та реорганізацією тих чи інших навчальних програм тощо. Як це все буде на практиці — вже інша історія", — підсумували оглядачі.Важливо
Раніше глава Міноборони РФ Андрій Бєлоусов заявив про нібито різке збільшення виробництва дронів у Росії. За його словами, щодня на фронт відправляють до 4 тисяч безпілотників.