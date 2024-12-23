В РФ создают войска беспилотных систем: эксперты раскрыли подробности

Россия планирует создавать новую структуру не на бумаге, отметили аналитики. В планах противника сформировать отдельные дивизионы беспилотных систем, которые будут интегрированы в сухопутные войска, ВКС и другие подразделения.

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Министр обороны РФ Андрей Белоусов в декабре заявил о планах сформировать войска беспилотных систем, создание которых должно завершиться в третьем квартале 2025 года. В связи с этим обозреватели Defense Express раскрыли детали создания новой структуры в Вооруженных силах России.

Инициатива обусловлена необходимостью увеличения производства дронов и расширения подготовки операторов БПЛА с учетом боевого опыта в Украине. По словам Белоусова, ВС РФ ежедневно эксплуатируют более 3,5 тысячи беспилотников, хотя независимая проверка этого утверждения невозможна, отметили аналитики. Главные задачи на данном этапе заключаются в улучшении тактико-технических характеристик беспилотных систем. Особое внимание уделено:

дальности полета;

продолжительности нахождения в воздухе;

устойчивости к средствам радиоэлектронной борьбы.

Авторы материала со ссылкой на российские источники пишут, что новый род войск предполагает создание уникальной теоретической и практической базы для ведения боевых действий с применением беспилотных систем. В планах противника:

разработка специализированной инфраструктуры и обеспечение частей;

формирование отдельных дивизионов беспилотных систем, интегрированных в состав сухопутных войск, ВКС и других подразделений;

реорганизация учебных программ и подготовка кадров.

Отдельно подчеркивается необходимость создания стратегических разведывательных беспилотников — российские эксперты открыто заявляют о намерении перенять опыт США в этом направлении.

"В целом выглядит так, что РФ планирует создавать новую структуру не на бумаге, а с учетом всех особенностей и потребностей, включая подготовку личного состава и реорганизацию тех или иных учебных программ и т.д. Как это все будет на практике — уже другая история", — подытожили обозреватели.

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Ранее глава Минобороны РФ Андрей Белоусов. заявил о якобы резком увеличении производства дронов в России. По его словам, ежедневно на фронт отправляют до 4 тысяч беспилотников.