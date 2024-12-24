Тактика карусель: росіянин "засвітив" свої позиції і дозволив ЗСУ знешкодити піхоту (відео)

За словами українських захисників, пілоти дронів годинами шукають найкращі цілі та завдають точних ударів по ворожих позиціях. Цього разу вдалося простежити за окупантом, який вижив.

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Під час нещодавнього штурму ЗС РФ один із російських військових видав точне місце ворожих позицій і дозволив знешкодити піхоту. Про це повідомляється в публікації 225 ОШБ.

Невдала спроба штурму російських військ

"Була спроба атакувати наші позиції розбитою групою піхоти. Простеживши за вцілілим, вдалося виявити і знищити їхню позицію", — йдеться в публікації.

Зазначається, що завдяки посиленим батареям і тактиці "карусель" пілоти годинами шукають найкращі цілі та завдають точних ударів по ворожих позиціях.

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Під Торецьком двоє бійців ЗСУ взяли в полон п'ятьох росіян, які прийшли їх штурмувати (відео)

Нагадаємо, що в Курській області українські захисники взяли в полон росіян, які тренувалися разом із північнокорейськими військовими.

Раніше повідомлялося, що, за даними руху "Атеш", російський штурм правого берега в Херсонській області закінчився для росіян катастрофою. За інформацією українських партизанів, через некомпетентність і свавілля російських військових командирів солдати ЗС РФ шукають способи вижити.

Своєю чергою, Третя штурмова бригада надала відеодокази воєнних злочинів РФ в Україні. У розпорядженні українських захисників опинився телефон одного з окупантів. Збереглося відео, на якому військовим РФ віддають накази вбивати та застосовувати насильницькі заходи щодо місцевих жителів.