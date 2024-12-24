Тактика карусель: россиянин "засветил" свои позиции и позволил ВСУ обезвредить пехоту (видео)

По словам украинских защитников, пилоты дронов часами ищут лучшие цели и наносят точные удары по вражеским позициям. В этот раз удалось проследить за выжившим оккупантом.

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В ходе недавнего штурма ВС РФ один из российских военных выдал точное место вражеских позиций и позволил обезвредить пехоту. Об этом сообщается в публикации 225 ОШБ.

Неудавшаяся попытка штурма российских войск

"Была попытка атаковать наши позиции разбитой группой пехоты. Проследив за уцелевшим, удалось обнаружить и уничтожить их позицию", — говорится в публикации.

Отмечается, что за счет усиленных батарей и тактики "карусель" пилоты часами ищут лучшие цели и наносят точные удары по вражеским позициям.

Важно

Под Торецком двое бойцов ВСУ взяли в плен пятерых россиян, которые пришли их штурмовать (видео)

Напомним, что в Курской области украинские защитники взяли в плен россиян, которые тренировались вместе с северокорейскими военными.

Ранее сообщалось, что, по данным движения "Атеш", российский штурм правого берега в Херсонской области закончился для россиян катастрофой. По информации украинских партизан, из-за некомпетентности и произвола российских военных командиров солдаты ВС РФ ищут способы выжить.

В свою очередь, Третья штурмовая бригада предоставила видеодоказательства военных преступлений РФ в Украине. В распоряжении украинских защитников оказался телефон одного из оккупантов. Сохранилось видео, на котором военным РФ отдают приказы убивать и применять насильственные меры в отношении местных жителей.