Тактика карусель: россиянин "засветил" свои позиции и позволил ВСУ обезвредить пехоту (видео)
По словам украинских защитников, пилоты дронов часами ищут лучшие цели и наносят точные удары по вражеским позициям. В этот раз удалось проследить за выжившим оккупантом.
В ходе недавнего штурма ВС РФ один из российских военных выдал точное место вражеских позиций и позволил обезвредить пехоту. Об этом сообщается в публикации 225 ОШБ.
"Была попытка атаковать наши позиции разбитой группой пехоты. Проследив за уцелевшим, удалось обнаружить и уничтожить их позицию", — говорится в публикации.
Отмечается, что за счет усиленных батарей и тактики "карусель" пилоты часами ищут лучшие цели и наносят точные удары по вражеским позициям.Важно
Напомним, что в Курской области украинские защитники взяли в плен россиян, которые тренировались вместе с северокорейскими военными.
Ранее сообщалось, что, по данным движения "Атеш", российский штурм правого берега в Херсонской области закончился для россиян катастрофой. По информации украинских партизан, из-за некомпетентности и произвола российских военных командиров солдаты ВС РФ ищут способы выжить.
В свою очередь, Третья штурмовая бригада предоставила видеодоказательства военных преступлений РФ в Украине. В распоряжении украинских защитников оказался телефон одного из оккупантов. Сохранилось видео, на котором военным РФ отдают приказы убивать и применять насильственные меры в отношении местных жителей.