У командному пункті ЗСУ біля Покровська солдатів ЗС РФ видно, як на долоні, — NPR (фото)

За словами журналістів, зіткнувшись із відчайдушною нестачею особового складу, Україна все більше застосовує БпЛА, а також дистанційно керовану робототехніку. Мета в тому, щоб уповільнити просування РФ і послабити її бойову міць.

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На під'їзді до застарілого будинку в Покровському двоє солдатів швидко виконували роботу під світлом ліхтарів, заряджали зброю, яку несли з-під навісу в багажник вантажівки. Про це пише NPR.

"Вони збираються запустити наші дрони у поле", — сказав 35-річний військовий механік, на ім'я Юрій. За його словами, в цивільному житті він був геймдизайнером, а потім, на початку цього року вступив до лав Сил оборони. Робота Юрія полягає в тому, щоб ремонтувати деякі з найнебезпечніших дронів 68-ї бригади, яка захищає Покровськ.

Він спостерігав за тим, як команда підіймала на вантажівку два п'ятигвинтові дрони розміром з невеликі газонокосарки.

"Це не новітні технології, а, скоріше, наші робочі конячки", — сказав він про ці моделі. Потім бійці вантажили саморобні вибухові пристрої, які мають зловісний вигляд.

"Ми прикріпимо їх до дрона і скинемо сьогодні ввечері", — сказав один із солдатів, 34-річний командир взводу безпілотників із позивним "Сонік".

Позивний "Сонік", 34-річний командир ударного підрозділу БпЛА, 19 грудня 2024

У цеху, переповненому техніками й солдатами, цю зброю виготовляють і ремонтують. В одному кутку дзижчить 3D-принтер, що випускає запасні частини для пошкоджених безпілотників. Корпус ударного безпілотника було надруковано на 3D-принтері в секретному цеху БпЛА.

Позивний "Сонік"

Корпус ударного дрона, надрукований на 3D-принтері. Подібні озброєння допомогли уповільнити російський наступ

Нестача особового складу ЗСУ веде до залежності від дистанційної війни

Зіткнувшись із відчайдушною нестачею особового складу, Україна все більше застосовує БпЛА, а також дистанційно керовану робототехніку. Мета в тому, щоб уповільнити просування Росії та послабити її бойову міць, жертвуючи водночас якомога менше українськими солдатами.

За одним із показників, стратегія працює. "Інститут вивчення війни" (ISW) виявив, що Росія втрачає майже 60 солдатів, вбитими та пораненими, на кожен квадратний кілометр захопленої землі на сході України. За оцінками ISW, Росія могла втратити до 3000 осіб тільки в районі Покровська за два тижні на початку грудня.

Позивний "Бабай", пілот дрона і технік з вибухових речовин, вивчає ударний БпЛА з п'ятьма лопатями, який можна використовувати для скидання бомб, встановлення мін або доставлення вантажів військам на полі бою Фото: NPR

Неподалік, у другому будинку, вікна якого ретельно заклеєні чорним пластиком, оперативний персонал командного центру дронів готується до смертельної нічної роботи. Це суворе місце, схоже на сільський мисливський табір, сповнене комп'ютерів, що гудуть, і великих телевізорів із плоским екраном.

"Я дивлюся 16–18 трансляцій від наших пілотів дронів", — пояснив черговий офіцер команди, 37-річний чоловік із позивним "Піп". Його робота — допомагати пілотам швидше й ефективніше атакувати російські підрозділи.

Позивний "Піп"

Він пояснив, що його команда також може допомогти підійти ближче іншим підрозділам, включно з піхотою, яка воює з окопів і укріплень.

Тепловізійна камера дрона

"Якщо ворожа піхота наближається до наших позицій, солдати відкривають вогонь із кулеметів, і противник залягає, вони більше не звертають уваги на наші БпЛА, і тоді ми добиваємо їх", — пояснив "Піп" одну з тактик підрозділу.

Жорстока реальність у тому, що обидві сторони використовують безпілотники дедалі інтенсивніше й ефективніше в міру того, як ця війна затягується. Літаки з дистанційним управлінням пролітають сотні кілометрів, щоб уразити міста, військові об'єкти та заводи далеко від лінії фронту. Маленькі смертоносні FPV рояться над замерзлими траншеями, полями й міськими вулицями в таких містах, як Покровськ. Гинуть і росіяни, і українці.

Юрій, колишній програміст, каже, що, на його думку, безпілотні операції України розумніші й смертоносніші, ніж російські. Він вважає, що атаки підрозділу послаблюють наступ Росії та змушують Москву платити високу ціну. Водночас він каже, що ясно, що лише дистанційної зброї не вистачить, щоб зупинити набагато більшу російську армію.

"Ми намагаємося ліквідувати якомога більше, перш ніж вони підберуться до наших позицій. Але коли їх занадто багато — стримати їх просто неможливо", — визнав Юрій.

Нагадаємо, що в Британії застосували радіочастотну зброю проти БпЛА: постріл коштував менше ніж 1 долар.

Також повідомлялося, що в Китаї представили реактивний дрон Feihong FH-97, озброєний ракетами та роєм БпЛА.