В командном пункте ВСУ возле Покровска солдаты ВС РФ видны, как на ладони, — NPR (фото)

По словам журналистов, столкнувшись с отчаянной нехваткой личного состава, Украина все больше применяет БПЛА, а также дистанционно управляемую робототехнику. Цель в том, чтобы замедлить продвижение РФ и ослабить ее боевую мощь.

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На подъезде к обветшавшему дому в Покровское два солдата быстро выполняли работу под светом фонарей, заряжали оружие, которое несли из-под навеса в багажник грузовика. Об этом пишет NPR.

"Они собираются запустить они из наших дронов в поле", — сказал 35-летний военный механик по имени Юрий. По его словам, в гражданской жизни он был геймдизайнером, а затем, в начале этого года вступил в ряды Сил обороны. Работа Юрия состоит в том, чтобы ремонтировать некоторые из самых опасных дронов 68-й бригады, которая защищает Покровск.

Он наблюдал за тем, как команда поднимала на грузовик два пятивинтовых дрона размером с небольшие газонокосилки.

"Это не новейшие технологии, а, скорее, наши рабочие лошадки", — сказал он об этих моделях.

Затем бойцы грузили выглядящие зловеще самодельные взрывные устройства.

"Мы прикрепим их к дрону и сбросим сегодня вечером", — сказал один из солдат, 34-летний командир взвода беспилотников с позывным "Соник".

Позывной "Соник", 34-летний командир ударного подразделения БПЛА, 19 декабря, 2024

В цеху, переполненном техниками и солдатами, это оружие изготавливается и ремонтируется. В одном углу жужжит 3D-принтер, выпускающий запасные части для поврежденных беспилотников.

Корпус ударного беспилотника был напечатан на 3D-принтере в секретном цехе БПЛА.

Позывной "Соник",

Корпус ударного дрона, напечатанный на 3D-принтере. Подобные вооружения помогли замедлить российское наступление

Недостаток личного состава ВСУ ведет к зависимости от дистанционной войны

Столкнувшись с отчаянной нехваткой личного состава, Украина все больше применяет БПЛА, а также дистанционно управляемую робототехнику. Цель в том, чтобы замедлить продвижение России и ослабить ее боевую мощь, жертвуя при как можно меньше украинскими солдатами.

По одному из показателей, стратегия работает. "Институт изучения войны" (ISW) обнаружил, что Россия теряет почти 60 солдат, убитыми и ранеными, на каждый квадратный километр захваченной земли на востоке Украины. По оценкам ISW, Россия могла потерять до 3000 человек только в районе Покровска за две недели в начале декабря.

Позывной "Бабай", пилот дрона и техник по взрывчатым веществам, изучает ударный БПЛА с пятью лопастями, который можно использовать для сброса бомб, установки мин или доставки грузов войскам на поле боя Фото: NPR

Неподалеку, во втором доме, окна которого тщательно заклеены черным пластиком, оперативный персонал командного центра дронов готовится к смертельной ночной работе. Это суровое место, похожее на деревенский охотничий лагерь, полный гудящих компьютеров и больших телевизоров с плоским экраном.

"Я смотрю 16–18 трансляций от наших пилотов дронов", — объяснил дежурный офицер команды, 37-летний мужчина с позывным "Пип". Его работа — помогать пилотам быстрее и эффективнее атаковать российские подразделения.

Позывной "Пип"

Он объяснил, что его команда также может помочь подойти поближе другим подразделениям, включая пехоту, сражающуюся из окопов и укреплений.

Тепловизионная камера дрона

"Если вражеская пехота приближается к нашим позициям, солдаты открывают огонь из пулеметов, и противник залегает, они больше не обращают внимания на наши БПЛА, и тогда мы добиваем их", — объяснил Пип одну из тактик подразделения.

Жестокая реальность в том, что обе стороны используют беспилотники все интенсивнее и эффективнее по мере того, как эта война затягивается. Самолеты с дистанционным управлением пролетают сотни километров, чтобы поразить города, военные объекты и заводы вдали от линии фронта. Маленькие смертоносные FPV роятся над замерзшими траншеями, полями и городскими улицами в таких местах, как Покровск. Гибнут и россияне, и украинцы.

Юрий, бывший программист, говорит, что, по его мнению, беспилотные операция Украины умнее и смертоноснее, чем российские. Он считает, что атаки подразделения ослабляют наступление России и заставляют Москву платить высокую цену.

Вместе с тем он говорит, что ясно, что только лишь дистанционного оружия не хватит, чтобы остановить намного большую российскую армию.

"Мы пытаемся ликвидировать как можно больше, прежде чем они подберутся к нашим позициям. Но когда их слишком много — сдержать их попросту невозможно", — признал Юрий.

Напомним, что в Британии применили радиочастотное оружие против БПЛА: выстрел стоил менее 1 доллара.

Также сообщалось, что в Китае представили реактивный дрон Feihong FH-97, вооруженный ракетами и роем БПЛА.