ЗС РФ руйнують залишки Торецька та Часового Яру попри втрати, — ОСУВ "Хортиця"

За останні 10 днів росіянам так і не вдалося просунутися в цих населених пунктах. Тільки в зоні відповідальності ОСУВ за минулу добу противник втратив понад 1000 солдатів.

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У містах Торецьк і Часів Яр передові підрозділи ЗС РФ продовжують активні штурмові дії. Всупереч великим втратам противник руйнує в цих містах залишки інфраструктури, повідомляє ОСУВ "Хортиця".

На 1037 день війни в Україні втрати російських окупаційних військ 25 грудня тільки в зоні відповідальності ОСУВ склали:

особового складу — 1138;

танків — 2;

бойових бронемашин — 5;

гармат і мінометів — 18;

засоби РЕБ — 4;

автомобільної техніки — 47;

спеціальної техніки — 35;

укриттів — 157;

склади боєприпасів — 5;

склади ПММ — 1.

Загалом за минулу добу на Східному фронті відбулося 217 бойових зіткнень із ворогом. Російська армія застосувала проти українських захисників 73 ракети, 35 керованих авіабомб, 181 снаряд РСЗВ і понад 2100 дронів-камікадзе.

Зазначається, що найбільш інтенсивні атаки росіян зафіксовано на Покровському напрямку. Штурмові групи противника намагалися прорвати оборону ЗСУ в районах населених пунктів Зелене Поле, Воздвиженка, Миролюбівка, Шевченко, Лисівка, Даченське, Зелене, Нововасилівка та південніше Новооленівки. У відповідь підрозділи Сил оборони проводять заходи з виявлення та знищення ворожих груп.

Згідно з даними моніторингової групи DeepState, під контролем противника залишається північно-східна частина Часового Яру, а також південно-східна частина Торецька. За останні 10 днів росіянам так і не вдалося просунутися в цих населених пунктах, де бійці Сил оборони продовжують утримувати позиції.

Карта бойових дій у Часовому Яру. 24 грудня Фото: deepstatemap.live Карта бойових дій у Торецьку. 24 грудня Фото: deepstatemap.live

Гуманітарна обстановка

Як розповів 25 грудня голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, у Часовому Яру залишаються 249 жителів, водночас місто практично повністю зруйноване, тому люди ховаються в підвалах.

"Місто Часів Яр майже не існує. 249 людей залишаються в підвальних приміщеннях. Жодного цілого будинку немає. Якщо двічі на тиждень виходить зранку заїхати, завести людям питну воду і гуманітарну допомогу, продуктові роботи, це дуже добре", — сказав чиновник.

За інформацією пресслужби 42-ї ОМБр, станом на грудень 2024 року в Торецьку, де раніше проживали 70 тисяч громадян, залишилося 1,5 тисячі жителів, які відмовилися виїхати. Військові додали, що після приходу "визволителів" від міста майже нічого не залишилося.

Нагадаємо, російські війська змінили тактику ведення бою біля Торецька та Часового Яру і почали застосовувати броньовану техніку. За словами прессекретарки ОТУ "Луганськ" Анастасії Бобовнікової, останнім часом російські танки виїжджають на закриті позиції, відстрілюються і повертаються.