"Враг активизировался": ВС РФ изменили тактику ведения боя возле Торецка и Часового Яра

По словам пресс-секретаря ОТГ "Луганск" Анастасии Бобовниковой, ранее оккупационные войска не применяли бронированную технику на этом направлении, однако в последнее время российские танки выезжают на закрытые позиции, отстреливаются и возвращаются обратно.

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Российские оккупационные войска изменили тактику ведения боя возле Торецка и Часового Яра и начали применять бронированную технику. Об этом в эфире телемарафона заявила пресс-секретарь Оперативно-тактической группировки "Луганск" Анастасия Бобовникова.

"На самом деле здесь очень напряженная ситуация. Бои ведутся за каждый дом. И надо понимать, что где-то они могут продвинуться на один дом — и буквально на следующий день этот дом мы уже отбиваем", — сказала Бобовникова.

По ее словам, ранее войска РФ не применяли бронированную технику на этом направлении, однако теперь ее фиксируют на северной окраине Торецка, в Нелиповке.

"За минувшие сутки там происходили бои с применением боевых бронированных машин, багги, мотоциклов. Раньше мы этого не наблюдали, а сейчас враг активизировался", — отметила Бобовникова.

Она также сообщила, что подобная ситуация сложилась возле города Часов Яр, где оккупанты обычно не использовали боевые бронированные машины и танки, поскольку они не очень эффективны в городе.

"Уже несколько дней мы наблюдаем такую ситуацию, когда напротив Часового Яра выезжает танк, стреляет с закрытых позиций и возвращается обратно. Не всегда. Каждый день мы имеем хороший "улов". И недавно на этом направлении был уничтожен новейший танк российских войск Т-90М "Прорыв", — подчеркнула Бобовникова.

Напомним, 17 декабря Бобовникова рассказала, почему для ВС РФ важно захватить Торецк.

Фокус также писал, о том, как под Торецком двое бойцов ВСУ взяли в плен пятерых россиян, которые пришли их штурмовать.