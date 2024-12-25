"Ворог активізувався": ЗС РФ змінили тактику ведення бою біля Торецька та Часового Яру

За словами речниці ОТУ "Луганськ" Анастасії Бобовнікової, раніше окупаційні війська не застосовували броньовану техніку на цьому напрямку, проте останнім часом російські танки виїжджають на закриті позиції, відстрілюються та повертаються назад.

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Російські окупаційні війська змінили тактику ведення бою біля Торецька та Часового Яру і почали застосовувати броньовану техніку. Про це в етері телемарафону заявила речниця Оперативно-тактичного угруповання "Луганськ" Анастасія Бобовнікова.

"Насправді тут дуже напружена ситуація. Бої ведуться за кожен будинок. І треба розуміти, що десь вони можуть просунутися на один будинок — і буквально наступного дня цей будинок ми вже відбиваємо", — сказала Бобовнікова.

За її словами, раніше війська РФ не застосовували броньовану техніку на цьому напрямку, однак тепер її фіксують на північній околиці Торецька, у Неліпівці.

"За минулу добу там відбувалися бої із застосуванням бойових броньованих машин, багі, мотоциклів. Раніше ми цього не спостерігали, а зараз ворог активізувався", — зазначила Бобовнікова.

Вона також повідомила, що подібна ситуація склалася біля міста Часів Яр, де окупанти зазвичай не використовували бойові броньовані машини та танки, оскільки вони не дуже ефективні у місті.

"Вже кілька днів ми спостерігаємо таку ситуацію, коли навпроти Часового Яру виїжджає танк, стріляє із закритих позицій і повертається назад. Не завжди. Кожного дня ми маємо гарний "вилов". І нещодавно на цьому напрямку був знищений найновіший танк російських військ Т-90М "Прорив", —наголосила Бобовнікова.

Нагадаємо, 17 грудня Бобовнікова розповіла, чому для ЗС РФ важливо захопити Торецьк.

Фокус також писав, про те, як під Торецьком двоє бійців ЗСУ взяли в полон п'ятьох росіян, які прийшли їх штурмувати.