ВС РФ разрушают остатки Торецка и Часового Яра несмотря на потери, — ОCГВ "Хортиця"

За последние 10 дней россиянам так и не удалось продвинуться в этих населенных пунктах. Только в зоне ответственности ОСГВ за минувшие сутки противник потерял более 1000 солдат.

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В городах Торецк и Часов Яр передовые подразделения ВС РФ продолжают активные штурмовые действия. Вопреки большим потерям противник разрушает в этих городах остатки инфраструктуры, сообщает ОСГВ "Хортиця".

На 1037 день войны в Украине потери российских оккупационных войск 25 декабря только в зоне ответственности ОСГВ составили:

личного состава — 1138;

танков — 2;

боевых бронемашин — 5;

орудий и минометов — 18;

средства РЭБ — 4;

автомобильной техники — 47;

специальной техники — 35;

укрытий — 157;

склады боеприпасов — 5;

склады ГСМ — 1.

Всего на минувшие сутки на Восточном фронте произошло 217 боестолкновений с неприятелем. Российская армия применила против украинских защитников 73 ракеты, 35 управляемых авиабомб, 181 снарядов РСЗО и более 2100 дронов-камикадзе.

Отмечается, что наиболее интенсивные атаки россиян зафиксированы на Покровском направлении. Штурмовые группы противника пытались прорвать оборону ВСУ в районах населенных пунктов Зеленое Поле, Воздвиженка, Миролюбовка, Шевченко, Лисовка, Даченское, Зеленое, Нововасильевка и южнее Новооленевки. В ответ подразделения Сил обороны проводят мероприятия по выявлению и уничтожению вражеских групп.

Согласно данным мониторинговой группы DeepState, под контролем противника остается северовосточная часть Часового Яра, а также юговосточная часть Торецка. За последние 10 дней россиянам так и не удалось продвинуться в этих населенных пунктах, где бойцы Сил обороны продолжают удерживать позиции.

Карта боевіх действий в Часовом Яру. 24 декабря Фото: deepstatemap.live Карта боевіх действий в Торецке. 24 декабря Фото: deepstatemap.live

Гуманитарная обстановка

Как рассказал 25 декабря глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин в Часовом Яре остаются 249 жителей, при этом город практически полностью разрушен, поэтому люди прячутся по подвалам.

"Город Часов Яр почти не существует. 249 человек остаются в подвальных помещениях. Ни одного целого дома нет. Если дважды в неделю получается с утра заехать, завести людям питьевую воду и гуманитарную помощь, продуктовые работы, это очень хорошо", — сказал чиновник.

По информации пресс-службы 42-й ОМБр, по состоянию на декабрь 2024 в Торецке, где раньше проживали 70 тысяч граждан, осталось 1,5 тысячи жителей, которые отказались выехать. Военные добавили, что после прихода "освободителей" от города почти ничего не осталось.

Напомним, российские войска изменили тактику ведения боя возле Торецка и Часового Яра и начали применять бронированную технику. По словам пресс-секретаря ОТГ "Луганск" Анастасии Бобовниковой, в последнее время российские танки выезжают на закрытые позиции, отстреливаются и возвращаются.