Генштаб представив інформаційну платформу "На зв'язку" для військовослужбовців та їхніх родин (фото)

У платформі "На зв'язку" реалізовано дев'ять розділів: "Медичні послуги", "Юридична допомога", "Психологічна підтримка", "Робота" тощо.

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Генштаб ЗСУ презентував інформаційну систему служб супроводу "На зв'язку", яка об'єднує в собі всі дієві рішення від держави, громадських організацій, бізнесу за такими напрямами, як юридична, психологічна, медична підтримка, навчання та рекрутинг. Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ в Telegram.

У платформі реалізовано дев'ять розділів, зокрема "Медичні послуги", "Юридична допомога", "Психологічна підтримка", "Робота" тощо.

Платформа побудована на системі постійного зворотного зв'язку

Кілька місяців після запуску "На зв'язку" буде доступний у тестовому режимі

"На зв'язку" має інтерактивну карту знижок для військових

Олександр Кутков — керівник Центрального управління цивільно-військового співробітництва Генштабу — розповів, що платформа побудована на системі постійного зворотного зв'язку.

У команді хочуть побачити, як покаже себе механізм, його сильні та слабкі сторони. Найближчі кілька місяців після запуску "На зв'язку" буде доступний у тестовому режимі.

На сайті також є розділ вакансій, де розміщені позиції в підрозділах цивільно-військового співробітництва та служби супроводу.

До того ж "На зв'язку" має інтерактивну карту знижок для військових — від магазинів оптики до перукарень зі спеціальними акціями, програмами або вигідними пропозиціями для військових.

Платформа "На зв'язку" доступна за посиланням.

Нагадаємо, як розв'язати проблему, якщо відстрочка від мобілізації не відображається в "Резерв+".

Також повідомлялося про подробиці масштабного збою в застосунку "Резерв+", що стався 19 грудня.