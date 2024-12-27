Генштаб представил информационную платформу "На зв'язку" для военнослужащих и их семей (фото)

В платформе "На зв'язку" реализованы девять разделов: "Медицинские услуги", "Юридическая помощь", "Психологическая поддержка", "Работа" и пр.

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Генштаб ВСУ представил информационную систему служб сопровождения "На зв'язку", которая объединяет в себе все действенные решения от государства, общественных организаций, бизнеса по таким направлениям, как юридическая, психологическая, медицинская поддержка, обучение и рекрутинг. Об этом сообщила пресс-служба Генштаба ВСУ в Telegram.

В платформе реализованы девять разделов, среди прочего "Медицинские услуги", "Юридическая помощь", "Психологическая поддержка", "Работа" и т.д.

Александр Кутков — руководитель Центрального управления гражданско-военного сотрудничества Генштаба — рассказал, что платформа построена на системе постоянной обратной связи.

В команде хотят увидеть, как покажет себя механизм, его сильные и слабые стороны. Ближайшие несколько месяцев после запуска "На зв'язку" будет доступен в тестовом режиме.

На сайте также есть раздел вакансий, где размещены позиции в подразделениях гражданско-военного сотрудничества и службы сопровождения.

Ко всему прочему, "На связи" имеет интерактивную карту скидок для военных — от магазинов оптики до парикмахерских со специальными акциями, программами или выгодными предложениями для военных.

Платформа "На зв'язку" доступна по ссылке.

Напомним, как решить проблему, если отсрочка от мобилизации не отображается в "Резерв+".

Также сообщалось о подробностях масштабного сбоя в приложении "Резерв+", произошедшего 19 декабря.