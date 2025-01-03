"Домовленості працюють": чому РФ не обстрілює іноземні делегації в Україні

Управління держохорони ретельно готується до візитів іноземних делегацій: працівникам видають зброю і спорядження залежно від цілей. Чималу роль у забезпеченні безпеки відіграють дипломатичні контакти з Росією.

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Візитам іноземних делегацій в Україну передує ретельна підготовка, їхня безпека забезпечується також дипломатичними домовленостями. Про це в інтерв'ю агентству LIGA.net розповіла офіцерка Управління державної охорони (УДО) на ім'я Катерина.

Підготовка до приїзду гостей у прифронтові райони і в Київ відрізняється. Співробітникам УДО дають для цього різне спорядження і зброю залежно від цілей.

Офіцерка Катерина наголошує, що Київ вважається безпечним містом. У столиці менша ймовірність прильотів ворожих снарядів, ніж поблизу лінії зіткнення. Делегації, які прибувають у прифронтові міста, підготовлені до того, що там може бути, зауважила фахівчиня.

Інцидентів з обстрілами іноземних гостей за час повномасштабної війни поки що не було.

"Під обстріли з охоронюваними особами потрапляти не доводилося. Це вже не тільки наша робота. Тут працюють ще дипломатичні домовленості наших закордонних гостей", — продовжила Катерина.

Працівники УДО завжди враховують загрозу обстрілів під час планування графіків і маршрутів делегацій. Плануються укриття і на кожній локації вони знають, що робити в разі загрози.

Враховуються і можливі відключення світла, у співробітників держохорони є ліхтарики. У разі відключень світла і сигналу повітряної тривоги, заходи не зупиняють, а переносять під землю в укриття.

Нагадаємо, 21 червня 2024 року президент України Володимир Зеленський призначив указом нового голову УДО Олексія Морозова. Його попередник, генерал-майор Сергій Рудь, керував відомством із 16 жовтня 2019 по 9 травня 2024 року.

У травні минулого року з'явилася інформація про можливу підготовку замаху на Зеленського та інших високопосадовців мережею агентів ФСБ. Допомагати росіянам у їхніх планах могли двоє полковників Управління держохорони.