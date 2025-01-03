"Договоренности работают": почему РФ не обстреливает иностранные делегации в Украине

Управление госохраны тщательно готовится к визитам иностранных делегаций: работникам выдают оружие и снаряжение в зависимости от целей. Немалую роль в обеспечении безопасности играют дипломатические контакты с Россией.

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Визитам иностранных делегаций в Украину предшествует тщательная подготовка, их безопасность обеспечивается также дипломатическими договоренностями. Об этом в интервью агентству LIGA.net рассказала офицер Управления государственной охраны (УГО) по имени Екатерина.

Подготовка к приезду гостей в прифронтовые районы и в Киев отличается. Сотрудникам УГО дают для этого разное снаряжение и оружие в зависимости от целей.

Офицер Екатерина подчеркивает, что Киев считается безопасным городом. В столице меньше вероятность прилетов вражеских снарядов, чем вблизи линии боестолкновения. Прибывающие в прифронтовые города делегации подготовлены к тому, что там может быть, заметила специалист.

Инцидентов с обстрелами иностранных гостей за время полномасштабной войны пока не было.

"Под обстрелы с охраняемыми лицами попадать не приходилось. Это уже не только наша работа. Здесь работают еще дипломатические договоренности наших зарубежных гостей", – продолжила Екатерина.

Работники УГО всегда учитывают угрозу обстрелов при планировании графиков и маршрутов делегаций. Планируются укрытия и на каждой локации они знают, что делать при угрозе.

Учитываются и возможные отключения света, у сотрудников госохраны имеются фонарики. В случае отключений света и сигнала воздушной тревоги, мероприятия не останавливают, а переносят под землю в укрытие.

Напомним, 21 июня 2024 года президент Украины Владимир Зеленский назначил указом нового главу УГО Алексея Морозова. Его предшественник, генерал-майор Сергей Рудь, руководил ведомством с 16 октября 2019 по 9 мая 2024 года.

В мае прошлого года появилась информация о возможной подготовке покушения на Зеленского и других высокопоставленных чиновников сетью агентов ФСБ. Помогать россиянам в их планах могли двое полковников Управления госохраны.