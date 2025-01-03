ЗС РФ уперше застосували нові дрони-камікадзе "Куб-10Е" на передовій у Курській області (відео)

На відміну від попередніх версій, виконаних за схемою "летюче крило", нова модифікація "Куб-10Э" — літакового типу.

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26 грудня 2024 року російська оборонна компанія "Калашников" оголосила про успішний перший політ свого нового баражувального керованого боєприпасу "КУБ-10Э", а 2 січня його застосували в Курській області. Про це повідомляє ТАРС.

Характеристики дронів Куб-10Е

На відміну від попередніх версій, виконаних за схемою "летюче крило", нова модифікація "Куб-10Э" — літакового типу.

Куб-10Э Фото: Скрін відео

За даними російського виробника, дальність польоту і бойові можливості нового дрона "істотно перевищують" показники попередніх моделей лінійки.

дрон "Куб" запускається з катапульти;

крейсерська швидкість досягає 100 км/год;

діапазон висот — від 100 до 2 500 м.

Характеристики дронів Куб-10Е

За словами аналітиків з Army Recognition, новий варіант розробили для збільшення дальності, вантажності та ефективності проти широкого спектра загроз.

Новий "Куб" призначений для ураження різних цілей:

легкі транспортні засоби;

бронетранспортери;

командні пункти, склади зберігання палива;

об'єкти протиповітряної та протиракетної оборони;

станції зв'язку, спостереження і глушіння;

об'єкти логістики;

склади боєприпасів;

стартові майданчики для безпілотників;

літаки й особливо вертольоти, розташовані на аеродромах.

Зазначається, що універсальність "Куб" дає змогу вражати як тактичні, так і стратегічні об'єкти на полі бою, серед іншого високопріоритетні цілі з великих відстаней, що знижує ризик для особового складу та інших військових активів.

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Система наведення використовує попередньо запрограмовані координати в поєднанні з даними глобальної навігаційної супутникової системи, що забезпечує точну ідентифікацію цілі та точність удару. Катапультна система запуску дає змогу швидко розгортати боєприпас у різних умовах.

Керовані боєприпаси вже довели свою вирішальну роль у війні, що триває. І російські, і українські сили дедалі більше покладаються на цю зброю точного удару для ураження цінних об'єктів противника з мінімальною супутньою шкодою, зазначають аналітики.

Нагадаємо, що 3 січня німецький таблоїд Bild повідомив про три ознаки того, що Путін сигналізує про завершення у 2025 році.

Також повідомлялося, що, за словами журналіста Дмитра Гордона, росіяни висунули вимоги на мирних переговорах, на які ніхто не погодився.