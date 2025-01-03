ВС РФ впервые применили новые дроны-камикадзе "Куб-10Э" на передовой в Курской области (видео)
В отличие от предыдущих версий, выполненных по схеме "летающее крыло", новая модификация "Куб-10Э" — самолетного типа.
26 декабря 2024 года российская оборонная компания "Калашников" объявила об успешном первом полете своего нового барражирующего управляемого боеприпаса КУБ-10Э, а 2 января его применили в Курской области. Об этом сообщает ТАСС.
В отличие от предыдущих версий, выполненных по схеме "летающее крыло", новая модификация "Куб-10Э" — самолетного типа.
По данным российского производителя, дальность полета и боевые возможности нового дрона "существенно превышают" показатели предшествующих моделей линейки.
- дрон "Куб" запускается с катапульты;
- крейсерская скорость достигает 100 км/ч;
- диапазон высот — от 100 до 2 500 м.
По словам аналитиков из Army Recognition, новый вариант разработали для увеличения дальности, грузоподъемности и эффективности против широкого спектра угроз.
Новый "Куб" предназначен для поражения различных целей:
- легкие транспортные средства;
- бронетранспортеры;
- командные пункты, склады хранения топлива;
- объекты противовоздушной и противоракетной обороны;
- станции связи, наблюдения и глушения;
- объекты логистики;
- склады боеприпасов;
- стартовые площадки для беспилотников;
- самолеты и особенно вертолеты, расположенные на аэродромах.
Отмечается, что универсальность "Куб" позволяет поражать как тактические, так и стратегические объекты на поле боя, среди прочего высокоприоритетные цели с больших расстояний, что снижает риск для личного состава и других военных активов.Важно
Система наведения использует предварительно запрограммированные координаты в сочетании с данными глобальной навигационной спутниковой системы, что обеспечивает точную идентификацию цели и точность удара. Катапультная система запуска позволяет быстро развертывать боеприпас в различных условиях.
Управляемые боеприпасы уже доказали свою решающую роль в продолжающейся войне. И российские, и украинские силы все больше полагаются на это оружие точного удара для поражения ценных объектов противника с минимальным сопутствующим ущербом, отмечают аналитики.
Напомним, что 3 января немецкий таблоид Bild сообщил о трех признаках того, что Путин сигнализирует о завершении в 2025 году.
Также сообщалось, что, по словам журналиста Дмитрия Гордона, россияне выдвинули требования на мирных переговорах, на которые никто не согласился.