ВС РФ впервые применили новые дроны-камикадзе "Куб-10Э" на передовой в Курской области (видео)

В отличие от предыдущих версий, выполненных по схеме "летающее крыло", новая модификация "Куб-10Э" — самолетного типа.

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26 декабря 2024 года российская оборонная компания "Калашников" объявила об успешном первом полете своего нового барражирующего управляемого боеприпаса КУБ-10Э, а 2 января его применили в Курской области. Об этом сообщает ТАСС.

Характеристики дронов Куб-10Э

В отличие от предыдущих версий, выполненных по схеме "летающее крыло", новая модификация "Куб-10Э" — самолетного типа.

Куб-10Э Фото: Скрин видео

По данным российского производителя, дальность полета и боевые возможности нового дрона "существенно превышают" показатели предшествующих моделей линейки.

дрон "Куб" запускается с катапульты;

крейсерская скорость достигает 100 км/ч;

диапазон высот — от 100 до 2 500 м.

Характеристики дронов Куб-10Э

По словам аналитиков из Army Recognition, новый вариант разработали для увеличения дальности, грузоподъемности и эффективности против широкого спектра угроз.

Новый "Куб" предназначен для поражения различных целей:

легкие транспортные средства;

бронетранспортеры;

командные пункты, склады хранения топлива;

объекты противовоздушной и противоракетной обороны;

станции связи, наблюдения и глушения;

объекты логистики;

склады боеприпасов;

стартовые площадки для беспилотников;

самолеты и особенно вертолеты, расположенные на аэродромах.

Отмечается, что универсальность "Куб" позволяет поражать как тактические, так и стратегические объекты на поле боя, среди прочего высокоприоритетные цели с больших расстояний, что снижает риск для личного состава и других военных активов.

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Система наведения использует предварительно запрограммированные координаты в сочетании с данными глобальной навигационной спутниковой системы, что обеспечивает точную идентификацию цели и точность удара. Катапультная система запуска позволяет быстро развертывать боеприпас в различных условиях.

Управляемые боеприпасы уже доказали свою решающую роль в продолжающейся войне. И российские, и украинские силы все больше полагаются на это оружие точного удара для поражения ценных объектов противника с минимальным сопутствующим ущербом, отмечают аналитики.

Напомним, что 3 января немецкий таблоид Bild сообщил о трех признаках того, что Путин сигнализирует о завершении в 2025 году.

Также сообщалось, что, по словам журналиста Дмитрия Гордона, россияне выдвинули требования на мирных переговорах, на которые никто не согласился.