"Перебудуємося або помремо": Білецький закликав до масштабних реформ у ЗСУ у 2025 році

Україна і Росія входять у новий виток науково-технічної революції на полі бою. Щоб вистояти проти агресора, знадобляться якісні реформи в армії, ВПК та економіці загалом, упевнений командир Третьої окремої штурмової бригади Андрій Білецький.

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У 2025 році сектор безпеки і оборони України зобов'язаний провести масштабні позитивні зміни. Без цього Україна зникне з карти світу, вважає командир Третьої окремої штурмової бригади Андрій Білецький.

На його думку, у поточному році можливі два військові сценарії: зупинка або продовження повномасштабної війни з Росією.

"За обох варіантів ми повинні робити тільки реальні реформи. Назрів час багатьох змін: в армії, військово-промисловому комплексі, економіці, енергетиці тощо", — додав командир.

У 2025 році Україна і Росія увійдуть у новий виток науково-технічної революції на полі бою. Йдеться про використання наземних роботизованих комплексів, у БПЛА з'явиться машинний зір, а у FPV — самонаведення.

Науковий прогрес спричинить структурні зміни в Силах оборони України. Масове застосування роботизованих і безпілотних систем зменшить кількість піхоти та навантаження на неї, додав він.

Виходячи з перерахованих вище причин, Білецький радить зробити такі кроки:

налагодити рекрутинг, шукати людей відповідно до потреб ЗСУ та функціоналу;

якісний і радикально професійний рівень бойової підготовки новобранців, регулярна перепідготовка рядових. Потрібно прибрати або перевчити "совкових інструкторів у учебках", впровадити стандарти і системи НАТО з інтеграцією досвіду бойових бригад;

створення якісного сержантського корпусу за західним зразком. За словами комбрига, сержанти — це "хребет" армії;

радикальна зміна штабної культури. Робота в штабах вимагає високого рівня інтелекту і мотивації. Фахівці повинні потрапляти в штаби після IQ- і психологічних тестів, а не за зірками на погонах.

повна заборона на "розтягування" військ. Командири повинні воювати своїми підрозділами, а не "нарізкою зі шматків інших";

перехід до великих оперативних і тактичних структур: дивізій і корпусів. Це унеможливить "розтягування" військ і підвищить ефективність бойової взаємодії на всій лінії фронту. Виконання масштабних наступальних і оборонних операцій вийде на новий рівень;

масове введення наземних роботизованих комплексів і штатних структур під них. Розширення завдяки ударним і спостережним можливостям бойових підрозділів;

напрацювання тактики в обороні повітряних і наземних безпілотних систем. Створення стаціонарних постів безпілотних літальних систем з постійною прив'язкою до позицій. Вони мають складатися з підрозділів спостереження, ураження, наземних дронів-камікадзе і важких бомберів;

максимальне зниження оподаткування виробництва ВПК і дозвіл на експорт. Приватний бізнес іноді показує більшу ефективність, ніж великі державні структури, і виробляє успішні зразки продукції оборонної сфери: гармату "Богдана", ракети "Нептун", велику номенклатуру засобів РЕБ і радіоелектронної розвідки.

"Це те, що диктує здоровий глузд, і те, що не викликає дискусій у прогресивної частини наших сил оборони та суспільства. Згадані моделі перетворень усередині армії успішно випробувані в Третій штурмовій бригаді, якій вдалося протягом 2024 року наростити як штатні структури, так і необхідну кількість фахівців", — додав військовий.

Фокус раніше писав про можливі зміни закону про мобілізацію. В Україні немає жодного незмінного і застиглого під час створення закону, заявляв голова Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Олександр Завітневич.

Нагадаємо, народний депутат Мар'яна Безугла заявляла про відсутність у Харківській області належних фортифікаційних споруд. Російські війська скоро зможуть перейти Оскол.