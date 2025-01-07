"Перестроимся или умрем": Билецкий призвал к масштабным реформам в ВСУ в 2025 году

Украина и Россия входят в новый виток научно-технической революции на поле боя. Чтобы выстоять против агрессора, потребуются качественные реформы в армии, ВПК и экономике в целом, уверен командир Третьей отдельной штурмовой бригады Андрей Билецкий.

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В 2025 году сектор безопасности и обороны Украины обязан провести масштабные положительные изменения. Без этого Украина исчезнет с карты мира, считает командир Третьей отдельной штурмовой бригады Андрей Билецкий.

По его мнению, в текущем году возможны два военных сценария: остановка или продолжение полномасштабной войны с Россией.

"При обоих вариантах мы должны делать только реальные реформы. Назрело время многих изменений: в армии, военно-промышленном комплексе, экономике, энергетике и т.д", — добавил командир.

В 2025 году Украина и Россия войдут в новый виток научно-технической революции на поле боя. Речь идет об использовании наземных роботизированных комплексов, у БПЛА появится машинное зрение, а у FPV — самонаведение.

Научный прогресс повлечет структурные изменения в Силах обороны Украины. Массовое применение роботизированных и беспилотных систем уменьшит количество пехоты и нагрузку на нее, добавил он.

Исходя из вышеперечисленных причин, Билецкий советует сделать следующие шаги:

наладить рекрутинг, искать людей в соответствии с потребностями ВСУ и функционалом;

качественный и радикально профессиональный уровень боевой подготовки новобранцев, регулярная переподготовка рядовых. Нужно убрать или переучить "совковых инструкторов в учебках", внедрить стандарты и системы НАТО с интеграцией опыта боевых бригад;

создание качественного сержантского корпуса по западному образцу. По словам комбрига, сержанты — это "позвоночник" армии;

радикальная смена штабной культуры. Работа в штабах требует высокого уровня интеллекта и мотивации. Специалисты должны попадать в штабы после IQ- и психологических тестов, а не по звездам на погонах.

полный запрет на "растаскивание" войск. Командиры должны воевать своими подразделениями, а не "нарезкой из кусков других";

переход к большим оперативным и тактическим структурам: дивизиям и корпусам. Это исключит "растаскивание" войск и повысит эффективность боевого взаимодействия на всей линии фронта. Выполнение масштабных наступательных и оборонительных операций выйдет на новый уровень;

массовый ввод наземных роботизированных комплексов и штатных структур под них. Расширение благодаря ударных и наблюдательных возможностей боевых подразделений;

наработка тактики в обороне воздушных и наземных беспилотных систем. Создание стационарных постов беспилотных летательных систем с постоянной привязкой к позициям. Они должны состоять из подразделений наблюдения, поражения, наземных дронов-камикадзе и тяжелых бомберов;

максимальное снижение налогообложения производства ВПК и разрешение на экспорт. Частный бизнес иногда показывает большую эффективность, чем большие государственные структуры и производит успешные образцы продукции оборонной сферы: пушку "Богдана", ракеты "Нептун", обширную номенклатуру средств РЭБ и радиоэлектронной разведки.

"Это то, что диктует здравый смысл, и то, что не вызывает дискуссий в прогрессивной части наших сил обороны и общества. Упомянутые модели преобразований внутри армии успешно опробованы в Третьей штурмовой бригаде, которой удалось в течение 2024 года нарастить как штатные структуры, так и необходимое количество специалистов", — добавил военный.

Фокус ранее писал о возможных изменениях закона о мобилизации. В Украине нет ни одного неизменного и застывшего во время создания закона, заявлял глава Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Александр Завитневич.

Напомним, народный депутат Марьяна Безуглая заявляла об отсутствии в Харьковской области надлежащих фортификационных сооружений. Российские войска скоро смогут перейти Оскол.