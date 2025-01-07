Чому F-16 ЗСУ несуть лише по 4 ракети, хоча точок підвіски 9, — роз'яснення Defense Express

За словами журналістів, для перехоплення крилатих ракет необхідно здійснювати маловисотні польоти, які дуже активно споживають паливо через більший опір повітря. Звідси необхідність у зниженні навантаження на крило й обмеження бойового навантаження.

Related video

Українські F-16 несуть тільки чотири ракети "повітря-повітря", хоча на деяких фото ці літаки зображені з 16 ракетами та бомбами, а в історії зі знищенням українським пілотом F-16 шести російських крилатих ракет є цікава деталь. Про це пише Defense Express.

Повідомляється, що F-16 був озброєний тільки чотирма ракетами "повітря-повітря", тому, щоб збити ще дві, використовували штатну 20-мм автоматичну гармату M-61.

На деяких фото F-16 винищувач просто обвішаний озброєнням і несе 16 ракет і бомб (так званий beast mode). Але на фото нижче — новітня версія F-16V Block 70/72 і для такого фото довелося використовувати спеціальні багатоточкові пілони — AMBER (Advanced Missile And Bomb Ejector Racks).

F-16V у beast mode

Загалом же у F-16 точок підвіски озброєння 9: одна під фюзеляжем, шість під крилом, дві на кінцівках крила.

Але не всі з них підтримують розміщення ракет класу "повітря-повітря". Під цю зброю виділено тільки шість, чотири під крилами та два на кінцівках. На пілони, які розташовані ближче до крила і під фюзеляжем, можна підвісити тільки зброю типу "повітря-земля", контейнери з додатковим оснащенням і підвісні паливні баки.

Вони також використовуються для того, щоб нести додаткове паливо: без цих додаткових баків бойовий радіус F-16 сильно зменшується.

Орієнтовні показники витрати палива F-16 під час бойового патрулювання становлять 2800-3000 літрів на годину польоту. При реальному бойовому використанні з активними маневрами та форсажними режимами — до 9000 літрів на годину і більше. Витрата палива загалом залежить від висоти, швидкості, змін швидкісного режиму та навантаження.

Палива у внутрішніх баках F-16 приблизно 4000 літрів (офіційно — 3175 кг палива). Тому на абсолютній більшості фото F-16 буде з додатковими повітряними баками.

F-16 з одним 300- і двома 370-галонними підвісними баками Фото: Creative Commons

Від партнерів надійшли F-16 зі спеціальними контейнерами-пілонами ECIPS/CJS, що відповідають за РЕБ і захист літака від ракетних атак. І, можливо, вони просто не пристосовані для запуску ракет "повітря-повітря" і на них можна підвісити тільки бомби.

AIM-120, AIM-9, ECIPS/CJS, підвісний бак на 370 галонів на українському F-16

Не вдалося знайти жодного фото, де на F-16 повітряних сил Данії на цьому ECIPS/CJS перебували ракети AIM-120 або AIM-9. І якщо припущення правильне, тоді справді в розпорядженні пілота залишається лише чотири точки підвіски для ракет "повітря-повітря".

F-16 ЗС Данії з навантаженим бомбами пілонами-контенерами ECIPS/CJS

Можливо, річ у тім, що для ще більшої дальності польоту і збільшення зони патрулювання необхідно використовувати не тільки два підвісних баки під крилами, а й один на 300 галонів під фюзеляжем або два по 600 галонів. Для перехоплення крилатих ракет необхідно здійснювати маловисотні польоти, які дуже активно витрачають паливо через більший опір повітря. Це, своєю чергою, вимагає знизити навантаження на крило і диктує обмеження бойового навантаження.

Нагадаємо, що ЗСУ вдарили по командному пункту російської морської піхоти, у Генштабі розповіли деталі.

Раніше повідомлялося про те, для чого ЗСУ пішли в наступ у Курській області.