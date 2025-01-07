Почему F-16 ВСУ несут всего по 4 ракеты, хотя точек подвески 9, — разъяснение Defense Express

По словам журналистов, для перехвата крылатых ракет необходимо совершать маловысотные полеты, очень активно потребляющие топливо из-за большего сопротивления воздуха. Отсюда необходимость в снижении нагрузки на крыло и ограничение боевой нагрузки.

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Украинские F-16 несут только четыре ракеты "воздух-воздух", хотя на некоторых фото эти самолеты изображены с 16 ракетами и бомбами, а в истории с уничтожением украинским пилотом F-16 шести российских крылатых ракет есть любопытная деталь. Об этом пишет Defense Express.

Сообщается, что F-16 был вооружен только четырьмя ракетами "воздух-воздух", поэтому, чтобы сбить еще две использовалась штатная 20-мм автоматическая пушка M-61.

На некоторых фото F-16 истребитель просто увешан вооружением и несет 16 ракет и бомб (так называемый beast mode). Но на фото ниже — новейшая версия F-16V Block 70/72 и для такого фото пришлось использовать специальные многоточечные пилоны – AMBER (Advanced Missile And Bomb Ejector Racks).

F-16V в beast mode

В целом же у F-16 точек подвески вооружения 9: одна под фюзеляжем, шесть под крылом, две на концовках крыла.

Но не все из них поддерживают размещение ракет класса "воздух-воздух". Под это оружие выделено только шесть, четыре под крыльями и два на концовках. На пилоны, которые находятся ближе к крылу и под фюзеляжем, можно подвесить только оружие типа "воздух-земля", контейнеры с дополнительной оснасткой и подвесные топливные баки.

Они также используются для того, чтобы нести дополнительное топливо: без этих дополнительных баков боевой радиус F-16 сильно уменьшается.

Ориентировочные показатели расхода топлива F-16 во время боевого патрулирования составляют 2800-3000 литров в час полета. При реальном боевом использовании с активными маневрами и форсажными режимами — до 9000 литров в час и более. Расход топлива в целом зависит от высоты, скорости, изменений скоростного режима и нагрузки.

Топлива во внутренних баках F-16 примерно 4000 литров (официально – 3175 кг топлива). Поэтому на абсолютном большинстве фото F-16 будет с дополнительными воздушными баками.

F-16 с одним 300- и двумя 370-галоными подвесными баками Фото: Creative Commons

От партнеров поступили F-16 со специальными контейнерами-пилонами ECIPS/CJS, отвечающими за РЭБ и защиту самолета от ракетных атак. И, возможно, они просто не приспособлены для запуска ракет "воздух-воздух" и на них можно подвесить только бомбы.

AIM-120, AIM-9, ECIPS/CJS, подвесной бак на 370 галлонов на украинском F-16

Не удалось найти ни одного фото, где на F-16 воздушных сил Дании на этом ECIPS/CJS находились ракеты AIM-120 или AIM-9. И если предположение верно, тогда действительно в распоряжении пилота остается лишь четыре точки подвески для ракет "воздух-воздух".

F-16 ВС Дании с груженым бомбами пилонами-контенерами ECIPS/CJS

Возможно, дело в том, что для еще большей дальности полета и увеличения зоны патрулирования необходимо использовать не только два подвесных бака под крыльями, но и один на 300 галлонов под фюзеляжем или два по 600 галлонов. Для перехвата крылатых ракет необходимо совершать маловысотные полеты, очень активно "выжирающие" топливо из-за большего сопротивления воздуха. Это, в свою очередь, требует снизить нагрузку на крыло и диктует ограничение боевой нагрузки.

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