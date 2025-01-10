2024 рік — початок кінця для легендарного штурмовика А-10 Thunderbolt II

Експерти стверджують, що A-10 можуть стати ідеальними машинами для українських ВПС, оскільки здатні виконувати завдання навіть після важких ушкоджень і діяти з важкодоступних аеродромів.

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У межах щорічного законопроєкту про оборонну політику на 2025 фінансовий рік, підписаного президентом Джо Байденом минулого місяця, ВПС можуть ще більше скоротити свій чинний парк літаків A-10.

Фокус переклав статтю журналіста Пітера Сучіу про подальшу долю американських штурмовиків A-10 Thunderbolt II, парк яких підлягає скороченню.

У 2024 році ВПС США відправлять на пенсію 39 (тобто майже п'яту частину) з 218 штурмовиків ближньої повітряної підтримки (БВП) Fairchild Republic A-10 Thunderbolt II часів холодної війни. Ці літаки були передані 309-й групі технічного обслуговування і відновлення авіаційної техніки (AMARG) для тривалого зберігання на "цвинтарі" ВПС Девіс-Монтен у Тусоні, штат Аризона. Скорочення торкнулося вдвічі більше літаків A-10, ніж у 2023 фінансовому році, і ще більше літаків Thunderbolt II опиняться під ударом найближчими місяцями.

До їх числа можуть увійти дві дюжини літаків, розміщених у Південній Кореї на авіабазі Осан у складі 25-ї винищувальної ескадрильї, які, ймовірно, повернуться до США найближчими тижнями, повідомляє Simple Flying.

У межах щорічного законопроєкту про оборонну політику на 2025 фінансовий рік, підписаного президентом Джо Байденом минулого місяця, ВПС можуть ще більше скоротити чинний парк штурмовиків A-10.

Штурмовик A-10 Thunderbolt II Фото: Pinterest

A-10: знищувач танків

Відомий серед льотчиків і наземного персоналу як "Бородавочник", A-10 надійшов на озброєння в березні 1976 року, замінивши Vought A-7D Corsair як основний літак ближньої авіаційної підтримки ВПС. Літак був розроблений для протидії гіпотетичному радянському вторгненню в Західну Європу, де йому пропонувалася роль вбивці сучасних танків.

Він з лишком впорався з поставленим завданням, коли вступив у війну, — щоправда, в Іраку, а не в Європі.

Під час війни в Перській затоці 1991 року, як повідомляв журнал Air & Space Forces у 1993 році, "сили A-10 були задіяні у знищенні 987 танків, 926 артилерійських знарядь, 1355 бойових машин і низки інших цілей, включно з десятьма винищувачами на землі та двома вертольотами, збитими в повітряних боях. З усіх A-10, які здійснили понад 8000 бойових вильотів, знищено всього п'ять A-10 (рівень втрат — 0,062%)".

Через понад три десятиліття A-10 продовжує виконувати роль ближньої авіаційної підтримки: він був одним із тих літаків, які ВПС розгорнули на Близькому Сході 2024 року. Повідомляли, що він завдавав ударів по підтримуваних Іраном колонах іракських шиїтських ополченців і цілях ІДІЛ у Сирії.

A-10 Thunderbolt II під час показового польоту Фото: Скрін відео

Удар у спину

Хоча літак продовжує виконувати свою роль, ВПС вже багато років намагаються відправити A-10 на пенсію, стверджуючи, що він погано пристосований для сучасного конфлікту з таким близьким противником, як Китай. Ці заклики до списання літака неодноразово зустрічали заперечення з боку законодавців. І все ж, нарешті, у 2022 році Конгрес схвалив рішення відомства почати списання легендарного штурмовика.

ВПС США поставили перед собою мету відправити останні A-10 на звалище до 2030 року.

Чи може A-10 вирушити в Україну або Йорданію?

Попри розчарування деяких представників ВПС США в A-10, ходять розмови про те, що Warthog має бути відправлений в Україну або Йорданію.

Як повідомлялося раніше, у липні законодавці з Комітету з питань збройних сил Сенату США доручили міністру оборони Ллойду Остіну III "вивчити можливість передання" літаків A-10, які нині знімаються з озброєння, Королівським ВПС Йорданії. Warthog може добре підійти для поточної кампанії Йорданії по боротьбі з наркотиками, яка включає в себе авіаудари по позиціях поблизу сирійського кордону. Близькосхідне королівство зіграло значну роль у боротьбі з ІДІЛ у минулому десятилітті і напевно може зробити це знову. A-10 — ідеальний літак для подібних кампаній проти повстанців.

Йорданія — не єдина країна, яка виявила інтерес до A-10.

Раніше ВПС США обговорювали план постачання в Колумбію ескадрильї Thunderbolt II для боротьби з наркокартелями в цій країні, але його так і не було реалізовано.

Зрозуміло, авіаційні експерти продовжують стверджувати, що A-10 може стати ідеальним літаком для українських ВПС, оскільки його розробили для виживання навіть після важких ушкоджень і він може діяти з важкодоступних аеродромів. Замість нього ВПС України вже експлуатують аналогічний (але набагато менш технологічний) Су-25 (за класифікацією НАТО — Frogfoot). Цей повільний штурмовик уже використовувався для завдавання ударів по російських танках.

Демонстраційна група A-10C провела своє останнє шоу минулого року

Для любителів авіації 2024 рік також ознаменувався завершенням діяльності демонстраційної групи A-10C Thunderbolt II, яка востаннє здійнялася в небо на авіасалоні Stuart Air Show в Witham Field, штат Флорида, в рамках святкування Дня ветеранів у листопаді.

"Ми хочемо висловити величезну подяку всім, хто підтримував нас, і всім, хто прийшов подивитися на дивовижний планер, льотчика і команду, які виступали для вас на 1800 авіашоу в 10 країнах упродовж більш ніж 40 років", — йдеться в заяві демонстраційної команди A-10C Thunderbolt II у фейсбуці.

Про автора

Пітер Сучіу — журналіст із Мічигану. За свою двадцятирічну журналістську кар'єру він брав участь у роботі більш ніж чотирьох десятків журналів, газет і вебсайтів, опублікувавши понад 3200 матеріалів. Регулярно пише про військову техніку, історію вогнепальної зброї, кібербезпеку, політику та міжнародні справи. Пітер також є автором статей для Forbes і Clearance Jobs. Ви можете стежити за ним у Twitter: @PeterSuciu. Напишіть автору електронною поштою: [email protected].