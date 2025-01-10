2024 год – начало конца для легендарного штурмовика А-10 Thunderbolt II

Эксперты утверждают, что A-10 могут стать идеальными машинами для украинских ВВС, поскольку способны выполнять задачи даже после тяжелых повреждений и действовать с труднодоступных аэродромов.

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В рамках ежегодного законопроекта об оборонной политике на 2025 финансовый год, подписанного президентом Джо Байденом в прошлом месяце, ВВС могут еще больше сократить свой действующий парк самолетов A-10.

Фокус перевел статью журналиста Питера Сучиу о дальнейшей судьбе американских штурмовиков A-10 Thunderbolt II, парк которых подлежит сокращению.

В 2024 году ВВС США отправят на пенсию 39 (то есть почти пятую часть) из 218 штурмовиков ближней воздушной поддержки (БВП) Fairchild Republic A-10 Thunderbolt II времен холодной войны. Эти самолеты были переданы 309-й группе технического обслуживания и восстановления авиационной техники (AMARG) для длительного хранения на "кладбище" ВВС Дэвис-Монтен в Тусоне, штат Аризона. Сокращение затронуло вдвое больше самолетов A-10, чем в 2023 финансовом году, и еще больше самолетов Thunderbolt II окажутся под ударом в ближайшие месяцы.

В их число могут войти две дюжины самолетов, размещенные в Южной Корее на авиабазе Осан в составе 25-й истребительной эскадрильи, которые, вероятно, вернутся в США в ближайшие недели, сообщает Simple Flying.

В рамках ежегодного законопроекта об оборонной политике на 2025 финансовый год, подписанного президентом Джо Байденом в прошлом месяце, ВВС могут еще больше сократить действующий парк штурмовиков A-10.

Штурмовик A-10 Thunderbolt II Фото: Pinterest

A-10: уничтожитель танков

Известный среди летчиков и наземного персонала как "Бородавочник", A-10 поступил на вооружение в марте 1976 года, заменив Vought A-7D Corsair в качестве основного самолета ближней авиационной поддержки ВВС. Самолет был разработан для противодействия гипотетическому советскому вторжению в Западную Европу, где ему предписывалась роль убийцы современных танков.

Он с лихвой справился с поставленной задачей, когда вступил в войну, – правда, в Ираке, а не в Европе.

Во время войны в Персидском заливе 1991 года, как сообщал журнал Air & Space Forces в 1993 году, "силы A-10 были задействованы в уничтожении 987 танков, 926 артиллерийских орудий, 1355 боевых машин и ряда других целей, включая десять истребителей на земле и два вертолета, сбитых в воздушных боях. Из всех A-10, совершивших более 8000 боевых вылетов, уничтожены всего пять A-10 (уровень потерь – 0,062%)".

Спустя более трех десятилетий A-10 продолжает выполнять роль ближней авиационной поддержки: он был одним из тех самолетов, которые ВВС развернули на Ближнем Востоке в 2024 году. Сообщалось, что он наносил удары по поддерживаемым Ираном колоннам иракских шиитских ополченцев и целям ИГИЛ в Сирии.

A-10 Thunderbolt II во время показательного полета Фото: Скрин видео

Удар в спину

Хотя самолет продолжает выполнять свою роль, ВВС уже много лет пытаются отправить A-10 на пенсию, утверждая, что он плохо приспособлен для современного конфликта с таким близким противником, как Китай. Эти призывы к списанию самолета неоднократно встречали возражения со стороны законодателей. И все же, наконец, в 2022 году Конгресс одобрил решение ведомства начать списание легендарного штурмовика.

ВВС США поставили перед собой цель отправить последние A-10 на свалку к 2030 году.

Может ли A-10 отправиться в Украину или Иорданию?

Несмотря на разочарование некоторых представителей ВВС США в A-10, ходят разговоры о том, что Warthog должен быть отправлен в Украину или Иорданию.

Как сообщалось ранее, в июле законодатели из Комитета по вооруженным силам Сената США поручили министру обороны Ллойду Остину III "изучить возможность передачи" самолетов A-10, которые сейчас снимаются с вооружения, Королевским ВВС Иордании. Warthog может хорошо подойти для текущей кампании Иордании по борьбе с наркотиками, которая включает в себя авиаудары по позициям вблизи сирийской границы. Ближневосточное королевство сыграло значительную роль в борьбе с ИГИЛ в прошлом десятилетии и наверняка может сделать это снова. A-10 – идеальный самолет для подобных кампаний против повстанцев.

Иордания – не единственная страна, проявившая интерес к A-10.

Ранее ВВС США обсуждали план поставки в Колумбию эскадрильи Thunderbolt II для борьбы с наркокартелями в этой стране, но он так и не был реализован.

Разумеется, авиационные эксперты продолжают утверждать, что A-10 может стать идеальным самолетом для украинских ВВС, поскольку он был разработан для выживания даже после тяжелых повреждений и может действовать с труднодоступных аэродромов. Вместо него ВВС Украины уже эксплуатируют аналогичный (но гораздо менее технологичный) Су-25 (по классификации НАТО – Frogfoot). Этот медленный штурмовик уже использовался для нанесения ударов по российским танкам.

Демонстрационная группа A-10C провела свое последнее шоу в прошлом году

Для любителей авиации 2024 год также ознаменовался завершением деятельности демонстрационной группы A-10C Thunderbolt II, которая в последний раз поднялась в небо на авиасалоне Stuart Air Show в Witham Field, штат Флорида, в рамках празднования Дня ветеранов в ноябре.

"Мы хотим выразить огромную благодарность всем, кто поддерживал нас, и всем, кто пришел посмотреть на удивительный планер, летчика и команду, выступавших для вас на 1800 авиашоу в 10 странах на протяжении более 40 лет", – говорится в заявлении демонстрационной команды A-10C Thunderbolt II в фейсбуке.

Об авторе

Питер Сучиу – журналист из Мичигана. За свою двадцатилетнюю журналистскую карьеру он участвовал в работе более чем четырех десятков журналов, газет и веб-сайтов, опубликовав свыше 3200 материалов. Регулярно пишет о военной технике, истории огнестрельного оружия, кибербезопасности, политике и международных делах. Питер также является автором статей для Forbes и Clearance Jobs. Вы можете следить за ним в Twitter: @PeterSuciu. Напишите автору по электронной почте: [email protected].