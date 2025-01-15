Перехоплень стало більше: аналітики опублікували статистику російських ракетних атак (інфографіка)
Судячи з графіка, найінтенсивніше російські ПКС вели обстріли українських міст у період із січня до березня минулого року.
Після комбінованого російського ракетного удару аналітики порівняли співвідношення запущених ракет до перехоплених у різний час. Про це повідомляє Cyrusontherun у соцмережі Х.
Судячи з графіка, найінтенсивніше російські ПКС вели обстріли українських міст у період із січня до березня минулого року.
Водночас останнім часом помітне зростання кількості збитих ракет до запущених. На початку 2024 року співвідношення було майже 50 на 50, тобто в той час, коли США "заморозили" нову військову допомогу.
Згідно з підрахунками, зараз Повітряні сили "пропускають" 1/4 від кількості запущених ракет під час обстрілів.
Обстріл України 15 січня
У Повітряних силах повідомили про результати ранкової роботи ППО під час комбінованого удару РФ.
За інформацією відомства, РФ запускала ракети різного базування, а також ударні та імітаційні дрони. У результаті роботи ППО значну кількість ворожих цілей знищили.
Нагадаємо, що, на думку військового експерта Олександра Коваленка, тривога буде цілодобовою, якщо РФ навчиться запускати "Кинджали" з Су-34.
Також повідомлялося, що Зеленський зустрінеться з Трампом після його інавгурації.