Перехоплень стало більше: аналітики опублікували статистику російських ракетних атак (інфографіка)

Судячи з графіка, найінтенсивніше російські ПКС вели обстріли українських міст у період із січня до березня минулого року.

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Після комбінованого російського ракетного удару аналітики порівняли співвідношення запущених ракет до перехоплених у різний час. Про це повідомляє Cyrusontherun у соцмережі Х.

Судячи з графіка, найінтенсивніше російські ПКС вели обстріли українських міст у період із січня до березня минулого року.

Графік російських ракетних атак без урахування дронів

Водночас останнім часом помітне зростання кількості збитих ракет до запущених. На початку 2024 року співвідношення було майже 50 на 50, тобто в той час, коли США "заморозили" нову військову допомогу.

Згідно з підрахунками, зараз Повітряні сили "пропускають" 1/4 від кількості запущених ракет під час обстрілів.

Обстріл України 15 січня

У Повітряних силах повідомили про результати ранкової роботи ППО під час комбінованого удару РФ.

За інформацією відомства, РФ запускала ракети різного базування, а також ударні та імітаційні дрони. У результаті роботи ППО значну кількість ворожих цілей знищили.

Нагадаємо, що, на думку військового експерта Олександра Коваленка, тривога буде цілодобовою, якщо РФ навчиться запускати "Кинджали" з Су-34.

Також повідомлялося, що Зеленський зустрінеться з Трампом після його інавгурації.