Перехватов стало больше: аналитики опубликовали статистику российских ракетных атак (инфографика)

Судя по графику, интенсивнее всего российские ВКС вели обстрелы украинских городов в период с января по март прошлого года.

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После комбинированного российского ракетного удара аналитики сравнили соотношение запущенных ракет к перехваченным в разное время. Об этом сообщает Cyrusontherun в соцсети Х.

Судя по графику, интенсивнее всего российские ВКС вели обстрелы украинских городов в период с января по март прошлого года.

График российских ракетных атак без учета дронов

Вместе с тем в последнее время заметен рост количества сбитых ракет к запущенным. В начале 2024 года соотношение было почти 50 на 50, то есть в то время, когда США "заморозили" новую военную помощь.

Согласно подсчетам, сейчас Воздушные силы "пропускают" 1/4 от числа запущенных ракет во время обстрелов.

Обстрел Украины 15 января

В Воздушных силах сообщили о результатах утренней работы ПВО в ходе комбинированного удара РФ.

По информации ведомства, РФ запускала ракеты различного базирования, а также ударные и имитационные дроны. В результате работы ПВО значительное количество вражеских целей уничтожили.

Напомним, что, по мнению военного эксперт Александра Коваленко, тревога будет круглосуточной, если РФ научится запускать "Кинжалы" с Су-34.

Также сообщалось, что Зеленский встретится с Трампом после его инаугурации.