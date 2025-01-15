Перехватов стало больше: аналитики опубликовали статистику российских ракетных атак (инфографика)
Судя по графику, интенсивнее всего российские ВКС вели обстрелы украинских городов в период с января по март прошлого года.
После комбинированного российского ракетного удара аналитики сравнили соотношение запущенных ракет к перехваченным в разное время. Об этом сообщает Cyrusontherun в соцсети Х.
Судя по графику, интенсивнее всего российские ВКС вели обстрелы украинских городов в период с января по март прошлого года.
Вместе с тем в последнее время заметен рост количества сбитых ракет к запущенным. В начале 2024 года соотношение было почти 50 на 50, то есть в то время, когда США "заморозили" новую военную помощь.
Согласно подсчетам, сейчас Воздушные силы "пропускают" 1/4 от числа запущенных ракет во время обстрелов.
Обстрел Украины 15 января
В Воздушных силах сообщили о результатах утренней работы ПВО в ходе комбинированного удара РФ.
По информации ведомства, РФ запускала ракеты различного базирования, а также ударные и имитационные дроны. В результате работы ПВО значительное количество вражеских целей уничтожили.
Напомним, что, по мнению военного эксперт Александра Коваленко, тревога будет круглосуточной, если РФ научится запускать "Кинжалы" с Су-34.
Также сообщалось, что Зеленский встретится с Трампом после его инаугурации.