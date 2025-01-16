Що дешевше, то краще: у США представили макет нової ракети Strike Missile (фото)

Ракета класу "повітря-земля" може стати економічно вигідним рішенням для американських військових, зазначили фахівці. Зброя може бути запропонована безпосередньо в поєднанні з безекіпажними літаками та іншими безпілотними системами.

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Американська компанія General Atomics розкрила концепцію нової ракети класу "повітря-земля", що отримала робочу назву Strike Missile. Її презентація відбулася на щорічному симпозіумі Surface Navy Association, і свідчить про зростаючу потребу збройних сил США в доступних і масово вироблених боєприпасах повітряного базування. Про це 16 січня повідомили оглядачі The War Zone.

На рендерах, представлених General Atomics Electromagnetic Systems Group, видно, що ракета має компактний і модульний плоский дизайн. Її відмінні риси включають:

Повітряна силова установка з одним вентральним повітрозабірником.

Корпус із довгою прямокутною смугою, що забезпечує аеродинамічну ефективність.

Чотири хвостових плавники, що відповідають за керованість і стабілізацію.

На поточний момент розміри і технічні характеристики ракети залишаються невідомими. Однак представник компанії зазначив, що проєкт перебуває у стадії розроблення, а назва ракети може бути змінена.

Контекст розробки

General Atomics раніше не спеціалізувалася на створенні ракет "повітря-земля", але має досвід у розробці боєприпасів інших класів, включно з ракетами "земля-повітря" і "земля-земля". На думку авторів матеріалу, сучасні тенденції в галузі бойових систем свідчать про те, що межа між безпілотними рішеннями, крилатими ракетами та ракетами-приманками, які несуть корисне навантаження для ведення радіоелектронної боротьби, стає дедалі більш розмитою. Так, у зброї дедалі частіше застосовується модульна конструкція, що дає змогу адаптувати системи під різні завдання.

Повітряний безпілотник Eaglet від General Atomics

Нова ракета, ймовірно, також не стане винятком. Ба більше, Strike Missile може стати економічно вигідним рішенням, якого армія США потребує вже давно. А створення масово вироблених і недорогих боєприпасів повітряного базування спричинене необхідністю:

забезпечення значної дальності польоту для ударних завдань;

збільшення темпів виробництва боєприпасів в умовах потенційних масштабних конфліктів, наприклад, у Тихоокеанському регіоні.

Безпілотна система A2LE компанії General Atomics — приклад дедалі розмитішої межі між безпілотниками, крилатими ракетами і системами РЕБ

Також аналітики зазначили, що наявність такої зброї в портфелі компанії означає, що вона може бути запропонована безпосередньо в поєднанні з її пропозиціями щодо безекіпажних літаків та інших безпілотних систем.

"Ударна ракета може поміститися як у внутрішніх відсіках, так і під крилами інших безпілотників, включно з тим, який General Atomics розробляє в рамках програми ВПС Collaborative Combat Aircraft (CCA)", — підсумували експерти.

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Раніше повідомлялося, що компанія General Atomics Aeronautical Systems у партнерстві з Divergent Technologies спроєктувала і побудувала дрон A2LE за допомогою 3D-друку. Апарат можна буде запускати як з борту літака, так і з землі для ведення розвідки, спостереження і навіть для ударних місій.