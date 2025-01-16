Чем дешевле, тем лучше: в США представили макет новой ракеты Strike Missile (фото)

Ракета класса "воздух-земля" может стать экономически выгодным решением для американских военных, отметили специалисты. Оружие может быть предложено непосредственно в сочетании с безэкипажными самолетами и другими беспилотными системами.

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Американская компания General Atomics раскрыла концепцию новой ракеты класса "воздух-земля", получившей рабочее название Strike Missile. Ее презентация состоялась на ежегодном симпозиуме Surface Navy Association, и свидетельствует о растущей потребности вооруженных сил США в доступных и массово производимых боеприпасах воздушного базирования. Об этом 16 января сообщили обозреватели The War Zone.

На рендерах, представленных General Atomics Electromagnetic Systems Group, видно, что ракета имеет компактный и модульный плоский дизайн. Ее отличительные черты включают:

Воздушная силовая установка с одним вентральным воздухозаборником.

Корпус с длинной прямоугольной полосой, обеспечивающий аэродинамическую эффективность.

Четыре хвостовых плавника, отвечающих за управляемость и стабилизацию.

На текущий момент размеры и технические характеристики ракеты остаются неизвестными. Однако представитель компании отметил, что проект находится в стадии разработки, а название ракеты может быть изменено.

Контекст разработки

General Atomics ранее не специализировалась на создании ракет "воздух-земля", но имеет опыт в разработке боеприпасов других классов, включая ракеты "земля-воздух" и "земля-земля". По мнению авторов материала, современные тенденции в области боевых систем свидетельствуют о том, что грань между беспилотными решениями, крылатыми ракетами и ракетами-приманками, несущими полезную нагрузку для ведения радиоэлектронной борьбы, становится все более размытой. Так в оружии все чаще применяется модульная конструкция, что позволяет адаптировать системы под различные задачи.

Воздушный беспилотник Eaglet от General Atomics

Новая ракета, вероятно, также не станет исключением. Более того, Strike Missile может стать экономически выгодным решением, в котором армия США нуждается уже давно. А создание массово производимых и недорогих боеприпасов воздушного базирования вызвано необходимостью:

обеспечения значительной дальности полета для ударных задач;

увеличения темпов производства боеприпасов в условиях потенциальных масштабных конфликтов, например, в Тихоокеанском регионе.

Беспилотная система A2LE компании General Atomics — пример все более размытой границы между беспилотниками, крылатыми ракетами и системами РЭБ

Также аналитики отметили, что наличие такого оружия в портфеле компании означает, что оно может быть предложено непосредственно в сочетании с ее предложениями по безэкипажным самолетам и другим беспилотным системам.

"Ударная ракета может поместиться как во внутренних отсеках, так и под крыльями других беспилотников, включая тот, который General Atomics разрабатывает в рамках программы ВВС Collaborative Combat Aircraft (CCA)", — подытожили эксперты.

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Ранее сообщалось, что компания General Atomics Aeronautical Systems в партнерстве с Divergent Technologies спроектировала и построила дрон A2LE при помощи 3D-печати. Аппарат можно будет запускать как с борта самолета, так и с земли для ведения разведки, наблюдения и даже для ударных миссий.