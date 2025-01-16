Чем дешевле, тем лучше: в США представили макет новой ракеты Strike Missile (фото)
Ракета класса "воздух-земля" может стать экономически выгодным решением для американских военных, отметили специалисты. Оружие может быть предложено непосредственно в сочетании с безэкипажными самолетами и другими беспилотными системами.
Американская компания General Atomics раскрыла концепцию новой ракеты класса "воздух-земля", получившей рабочее название Strike Missile. Ее презентация состоялась на ежегодном симпозиуме Surface Navy Association, и свидетельствует о растущей потребности вооруженных сил США в доступных и массово производимых боеприпасах воздушного базирования. Об этом 16 января сообщили обозреватели The War Zone.
На рендерах, представленных General Atomics Electromagnetic Systems Group, видно, что ракета имеет компактный и модульный плоский дизайн. Ее отличительные черты включают:
- Воздушная силовая установка с одним вентральным воздухозаборником.
- Корпус с длинной прямоугольной полосой, обеспечивающий аэродинамическую эффективность.
- Четыре хвостовых плавника, отвечающих за управляемость и стабилизацию.
На текущий момент размеры и технические характеристики ракеты остаются неизвестными. Однако представитель компании отметил, что проект находится в стадии разработки, а название ракеты может быть изменено.
Контекст разработки
General Atomics ранее не специализировалась на создании ракет "воздух-земля", но имеет опыт в разработке боеприпасов других классов, включая ракеты "земля-воздух" и "земля-земля". По мнению авторов материала, современные тенденции в области боевых систем свидетельствуют о том, что грань между беспилотными решениями, крылатыми ракетами и ракетами-приманками, несущими полезную нагрузку для ведения радиоэлектронной борьбы, становится все более размытой. Так в оружии все чаще применяется модульная конструкция, что позволяет адаптировать системы под различные задачи.
Новая ракета, вероятно, также не станет исключением. Более того, Strike Missile может стать экономически выгодным решением, в котором армия США нуждается уже давно. А создание массово производимых и недорогих боеприпасов воздушного базирования вызвано необходимостью:
- обеспечения значительной дальности полета для ударных задач;
- увеличения темпов производства боеприпасов в условиях потенциальных масштабных конфликтов, например, в Тихоокеанском регионе.
Также аналитики отметили, что наличие такого оружия в портфеле компании означает, что оно может быть предложено непосредственно в сочетании с ее предложениями по безэкипажным самолетам и другим беспилотным системам.
"Ударная ракета может поместиться как во внутренних отсеках, так и под крыльями других беспилотников, включая тот, который General Atomics разрабатывает в рамках программы ВВС Collaborative Combat Aircraft (CCA)", — подытожили эксперты.Важно
Ранее сообщалось, что компания General Atomics Aeronautical Systems в партнерстве с Divergent Technologies спроектировала и построила дрон A2LE при помощи 3D-печати. Аппарат можно будет запускать как с борта самолета, так и с земли для ведения разведки, наблюдения и даже для ударных миссий.