Квадроцикли, багі та амфібії: майже 30 одиниць нової техніки допустили до експлуатації в ЗСУ, — Міноборони (фото)

Серед допущених до експлуатації в Силах оборони зразків є транспортні засоби з електродвигунами, в яких передбачена можливість дозарядження інших електричних пристроїв від власної батареї.

Related video

До експлуатації в Силах оборони України у 2024 році було допущено майже 30 зразків автомототехніки. Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони.

Призначення техніки — переміщати військовослужбовців в умовах складного рельєфу місцевості та бездоріжжя. Серед іншого, це квадроцикли, багі та амфібії, виробництва європейських, американських, азіатських та українських компаній.

У Міноборони зазначили, що така техніка дасть можливість українським захисникам виконувати широкий спектр завдань на передовій.

"Зокрема, щодо логістичного забезпечення, евакуації поранених, швидкісного переміщення особового складу і вантажів там, де немає можливості організувати заїзд звичайного вантажного автомобіля або легковика", — зазначив заступник міністра оборони Дмитро Кліменков.

Техніка ЗСУ

Серед допущених до експлуатації в Силах оборони зразків є транспортні засоби з електродвигунами, наприклад український електромотоцикл "Атом Мілітарі" використовують на фронті не лише як безшумний засіб пересування, а і як джерело електроживлення. У ньому передбачена можливість дозарядження інших електричних пристроїв від власної батареї.

У 2024 році оборонне відомство також кодифікувало та допустило до постачання у війська український багі "Варан". Мова про транспортний засіб підвищеної прохідності, призначений для виконання широкого спектра завдань. Машина може перевозити особовий склад, евакуювати поранених, підвозити боєприпаси тощо.

Електронні скутери Mosphera

Баги "Варан"

Багі "Хижак" із поворотною туреллю

На базі встановлено потужний турбодизельний двигун та автоматичну 5-ступінчасту коробку передач. Більшість вузлів, агрегатів, механізмів — це складники популярних світових автовиробників.

Вітчизняний двомісний багі важить трохи більше тонни, при цьому перевозить 500 кг вантажу або тягне причіп вагою до 300 кг. Місткості бака вистачає на 200 км шляху по складному бездоріжжю.

Нагадаємо, що Україна отримає системи KDV, серед іншого, новітню "дронобойку".

Також повідомлялося, що 17 січня ЗСУ в Білгородській області вразили цінну РЛС.