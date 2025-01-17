Квадроциклы, багги и амфибии: почти 30 единиц новой техники допустили к эксплуатации в ВСУ, — Минобороны (фото)

Среди допущенных к эксплуатации в Силах обороны образцов есть транспортные средства с электродвигателями, в которых предусмотрена возможность дозаряда других электрических устройств от собственной батареи.

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К эксплуатации в Силах обороны Украины в 2024 году было допущено почти 30 образцов автомототехники. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны.

Предназначение техники — перемещать военнослужащих в условиях сложного рельефа местности и бездорожья. Среди прочего, это квадроциклы, багги и амфибии, производства европейских, американских, азиатских и украинских производителей.

В Минобороны отметили, что такая техника даст возможность украинским защитникам выполнять широкий спектр задач на передовой.

"В частности, по логистическому обеспечению, эвакуации раненых, скоростному перемещении личного состава и грузов там, где нет возможности организовать заезд обычного грузового автомобиля или легковушки", — отметил замминистра обороны Дмитрий Клименков.

Техника ВСУ

Среди допущенных к эксплуатации в Силах обороны образцов есть транспортные средства с электродвигателями, например украинский электромотоцикл "Атом Милитари" используют на фронте не только как бесшумное средство передвижения, но и как источник электропитания. В нем предусмотрена возможность дозаряда других электрических устройств от собственной батареи.

В 2024 году оборонное ведомство также кодифицировало и допустило к поставке в войска украинского баги "Варан". Речь о транспортном средстве повышенной проходимости, предназначенном для выполнения широкого спектра задач. Машина может перевозить личный состав, эвакуировать раненых, подвозить боеприпасы и т.д.

Электронные скутеры Mosphera

Баги "Варан"

Баги "Хищник" с поворотной турелью. Фото: ОО "Багги для ВСУ"

На баге установлен мощный турбодизельный двигатель и автоматическая 5-ступенчатая коробка передач. Большинство узлов, агрегатов, механизмов – это комплектующие популярных мировых автопроизводителей.

Отечественный двухместный баги весит чуть больше тонны, при этом перевозит 500 кг груза или тянет прицеп весом до 300 кг. Емкости бака хватает на 200 км пути по сложному бездорожью.

Напомним, что Украина получит системы KDV, среди прочего, новейшую "дронобойку".

Также сообщалось, что 17 января ВСУ в Белгородской области поразили ценную РЛС.