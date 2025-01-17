Під час удару Storm Shadow у Курській області загинули троє підполковників 76-ї дивізії ПДВ, — ЗМІ
За словами журналістів, після атаки 30 грудня ракетами Storm Shadow по розташуванню частини 76-ї дивізії у Льгові в одному з некрологів ішлося про вісьмох загиблих офіцерів і 22 поранених.
Унаслідок ракетного удару по Льгову Курської області наприкінці грудня було ліквідовано щонайменше трьох російських підполковників. Про це пише "Медиазона".
Після атаки 30 грудня ракетами Storm Shadow по розташуванню частини 76-ї гвардійської десантно-штурмової дивізії у Льгові журналісти вивчили некрологи та з'ясували, що загинули три підполковники. В одному з некрологів ішлося про загибель восьми офіцерів і 22 поранених.
За словами журналістів, загиблі військові:
- Валерій Терещенко (він обіймав посаду начальника зв'язку в 76-й дивізії ПДВ);
- Павло Малецький (командир 656-го окремого інженерно-саперного батальйону);
- Олексій Селіверстов (начальник служби хімічного, радіаційного та біологічного захисту);
- Ще один загиблий офіцер — майор Алі Цуров.
30 грудня російська влада в Курській області повідомила, що над областю збили чотири ракети ЗСУ.
База 76-ї дивізії ПДВ розташована в Пскові. Її військовослужбовці брали участь у повномасштабному вторгненні в Україну з 2022 року. Журналісти також встановили особи 12 загиблих офіцерів у званні від підполковника і вище, які служили в цьому військовому з'єднанні. Автори публікації за некрологами встановили, що 76-та дивізія ПДВ втратила щонайменше 607 осіб убитими за час війни в Україні.
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