Під час удару Storm Shadow у Курській області загинули троє підполковників 76-ї дивізії ПДВ, — ЗМІ

За словами журналістів, після атаки 30 грудня ракетами Storm Shadow по розташуванню частини 76-ї дивізії у Льгові в одному з некрологів ішлося про вісьмох загиблих офіцерів і 22 поранених.

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Унаслідок ракетного удару по Льгову Курської області наприкінці грудня було ліквідовано щонайменше трьох російських підполковників. Про це пише "Медиазона".

Після атаки 30 грудня ракетами Storm Shadow по розташуванню частини 76-ї гвардійської десантно-штурмової дивізії у Льгові журналісти вивчили некрологи та з'ясували, що загинули три підполковники. В одному з некрологів ішлося про загибель восьми офіцерів і 22 поранених.

За словами журналістів, загиблі військові:

Валерій Терещенко (він обіймав посаду начальника зв'язку в 76-й дивізії ПДВ);

Павло Малецький (командир 656-го окремого інженерно-саперного батальйону);

Олексій Селіверстов (начальник служби хімічного, радіаційного та біологічного захисту);

Ще один загиблий офіцер — майор Алі Цуров.

30 грудня російська влада в Курській області повідомила, що над областю збили чотири ракети ЗСУ.

База 76-ї дивізії ПДВ розташована в Пскові. Її військовослужбовці брали участь у повномасштабному вторгненні в Україну з 2022 року. Журналісти також встановили особи 12 загиблих офіцерів у званні від підполковника і вище, які служили в цьому військовому з'єднанні. Автори публікації за некрологами встановили, що 76-та дивізія ПДВ втратила щонайменше 607 осіб убитими за час війни в Україні.

Нагадаємо, що в Повітряних силах переведення спеціалістів призупинили, в інших теж. Про це заявив нардеп Гончаренко.

Також повідомлялося, що США таємно вклали $1,5 млрд доларів у виробництво БпЛА в Україні.