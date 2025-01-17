Во время удара Storm Shadow в Курской области погибли трое подполковников 76‑й дивизии ВДВ, — СМИ

По словам журналистов, после атаки 30 декабря ракетами Storm Shadow по расположению части 76-й дивизии в Льгове в одном из некрологов говорилось о восьми погибших офицерах и 22 раненых.

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В результате ракетного удара по Льгову Курской области в конце декабря были ликвидированы по меньшей мере три российских подполковника. Об этом пишет "Медиазона".

После атаки 30 декабря ракетами Storm Shadow по расположению части 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии в Льгове журналисты изучили некрологи и выяснили, что погибли три подполковника. В одном из некрологов говорилось о гибели восьми офицеров и 22 раненых.

По словам журналистов, погибшие военные:

Валерий Терещенко (он занимал должность начальника связи в 76-й дивизии ВДВ);

Павел Малецкий (командир 656-го отдельного инженерно-саперного батальона);

Алексей Селиверстов (начальник службы химической, радиационной и биологической защиты);

Еще один погибший офицер — майор Али Цуров.

30 декабря российские власти в Курской области сообщили, что над областью сбили четыре ракеты ВСУ.

Расположение 76-й дивизий ВДВ находится в Пскове. Ее военнослужащие участвовали в полномасштабном вторжении в Украину с 2022 года. Журналисты также установили личности 12 погибших офицеров в звании от подполковника и выше, которые служили в этом воинском соединении. Авторы публикации по некрологам установили, что 76-я дивизия ВДВ потеряла по меньшей мере 607 человек убитыми за время войны в Украине.

Напомним, что в Воздушных силах перевод специалистов приостановили, в других тоже. Об этом заявил нардеп Гончаренко.

Также сообщалось, что США тайно вложили $1,5 млрд долларов в производство БПЛА в Украине.