Безпілотники та тепловізійні камери поліпшать можливості спостереження і виявлення, особливо в зонах бойових дій, де видимість ускладнена. Так Україна зможе краще відстежувати пересування противника, підвищити точність ударів.

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Влада Литви підтверджує свою прихильність підтримці України за допомогою постачання нової партії військової техніки, включно з безпілотниками, тепловізійними пристроями та 5-тонними телескопічними навантажувачами. Про це напередодні, 20 січня, повідомила міністр оборони країни Довіле Сакалієне.

Нові засоби, що використовуються в обороні, були передані Збройним силам України наприкінці минулого тижня, що підвищило обороноздатність країни.

У своїй заяві міністр національної оборони підкреслила невідкладність у тому, що стосується допомоги Україні.

Постачання зброї з Литви

"Ми не можемо уповільнити допомогу Україні, оскільки проблеми безпеки України — це наші проблеми безпеки. У нас стільки ж часу, скільки й в України. Через те, що ми усунули бюрократичні перешкоди, допомога надходитиме в Україну ще швидше", — заявила міністр.

Нова допомога, надана Литвою, яка включає безпілотники, тепловізійні камери та 5-тонні телескопічні навантажувачі, значно розширить можливості України на кількох фронтах. Безпілотники й тепловізійні камери поліпшать можливості спостереження і виявлення, особливо в зонах бойових дій, де видимість ускладнена. Це дасть змогу Україні краще відстежувати пересування противника, підвищити точність ударів і можливості протистояти повітряним і наземним загрозам.

Телескопічні навантажувачі забезпечать необхідну логістичну підтримку, спростять управління ресурсами й постачання військ.

Нагадаємо, що, за словами Трампа, у війні загинуло 1 000 000 росіян і 700 000 українців.

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