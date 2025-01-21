Дроны и 5-тонные телескопические погрузчики: Литва продолжает поставлять оружие Украине (фото)

Беспилотники и тепловизионные камеры улучшат возможности наблюдения и обнаружения, особенно в зонах боевых действий, где видимость затруднена. Так Украина сможет лучше отслеживать передвижения противника, повысить точность ударов.

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Власти Литвы подтверждают свою приверженность поддержке Украины посредством поставок новой партии военной техники, включая беспилотники, тепловизионные устройства и 5-тонные телескопические погрузчики. Об этом накануне, 20 января, сообщила министр обороны страны Довиле Сакалиене.

Новые средства, использующиеся в обороне, были переданы Вооруженным силам Украины в конце прошлой недели, что повысило обороноспособность страны.

В своем заявлении министр национальной обороны подчеркнула безотлагательность в том, что касается помощи Украине.

Поставки оружия из Литвы

"Мы не можем замедлить помощь Украине, поскольку проблемы безопасности Украины — это наши проблемы безопасности. У нас столько же времени, сколько и у Украины. В силу того, что мы устранили бюрократические препятствия, помощь будет поступать в Украину еще быстрее", — заявила министр.

Новая помощь, предоставленная Литвой, которая включает беспилотники, тепловизионные камеры и 5-тонные телескопические погрузчики, значительно расширит возможности Украины по нескольким фронтам. Беспилотники и тепловизионные камеры улучшат возможности наблюдения и обнаружения, особенно в зонах боевых действий, где видимость затруднена. Это позволит Украине лучше отслеживать передвижения противника, повысить точность ударов и возможности противостоять воздушным и наземным угрозам.

Телескопические погрузчики обеспечат необходимую логистическую поддержку, упростят управление ресурсами и снабжение войск.

Напомним, что, по словам Трампа, в войне погиб 1 000 000 россиян и 700 000 украинцев.

Также сообщалось об амбициозной ПРО от Трампа: в США создадут американский аналог израильского "Железного купола".