Нова влада Сирії розірвала угоду з Москвою про управління портом Тартус

Напередодні російське судно Sparta II із "сирійського експреса" увійшло до військової частини порту Тартус, де угруповання військ РФ готується до евакуації.

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Нова влада Сирії офіційно розірвала угоду з РФ про управління морським портом Тартус, де розташовується пункт матеріально-технічного обслуговування російського флоту. Про це повідомив директор Тартусської митниці Ріяд Джуді в інтерв'ю виданню Al-Watan.

"Угоду про інвестиції в порт Тартус із російською компанією було анульовано. Усі доходи від діяльності порту будуть використовуватися в інтересах сирійської держави", — заявив чиновник.

Угода передбачала передачу порту в оренду компанії "Стройтрансгаз" на 49 років. Згідно з домовленістю 2019 року, російська сторона зобов'язалася інвестувати 500 млн доларів у розвиток порту і збільшити його продуктивність з 4 до 38 мільйонів тонн вантажів на рік.

Однак, за словами Джуді, зобов'язання з модернізації портової інфраструктури та обладнання так і не були виконані. Тепер управління портом повністю повертається сирійській стороні, а всі доходи від його роботи підуть на розвиток національної економіки.

Значення порту

Тартус є єдиною закордонною військово-морською базою Росії. Вона була заснована 1971 року, за часів СРСР, і використовувалася для забезпечення кораблів паливом і припасами. У період громадянської війни в Сирії (з 2012 року) Росія модернізувала базу для прийому суден великої водотоннажності.

Після початку російсько-української війни Тартус набув стратегічного значення як хаб для військової присутності РФ у Середземному морі.

Активність у порту

Тим часом 21 січня стало відомо, що російське судно Sparta II, кероване компанією "Оборонлогистика", увійшло у військову частину порту Тартус, де російське угруповання військ готується до евакуації.

Sparta II, яке відоме своєю роллю в так званому "сирійському експресі" (воно перевозило озброєння до Сирії, а з 2022 року — назад до РФ), протягом кількох тижнів перебувало біля узбережжя Сирії без дозволу на вхід. Однак екіпаж, вочевидь, усе ж таки отримав дозвіл на доступ до порту.

На думку оглядачів "Мілітарного", вхід Sparta II до Тартуса може свідчити про початок виведення російського військового контингенту із Сирії, де порт відіграє ключову роль у логістиці російських військ у регіоні.

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