Новые власти Сирии расторгли соглашение с Москвой об управлении портом Тартус

Накануне российское судно Sparta II из "сирийского экспресса" вошло в воинскую часть порта Тартус, где группировка войск РФ готовится к эвакуации.

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Новые власти Сирии официально расторгли соглашение с РФ об управлении морским портом Тартус, где располагается пункт материально-технического обслуживания российского флота. Об этом сообщил директор Тартусской таможни Рияд Джуди в интервью изданию Al-Watan.

"Соглашение об инвестициях в порт Тартус с российской компанией было аннулировано. Все доходы от деятельности порта будут использоваться в интересах сирийского государства", — заявил чиновник.

Соглашение предусматривало передачу порта в аренду компании "Стройтрансгаз" на 49 лет. Согласно договоренности 2019 года, российская сторона обязалась инвестировать 500 млн долларов в развитие порта и увеличить его производительность с 4 до 38 миллионов тонн грузов в год.

Однако, по словам Джуди, обязательства по модернизации портовой инфраструктуры и оборудования так и не были выполнены. Теперь управление портом полностью возвращается сирийской стороне, а все доходы от его работы пойдут на развитие национальной экономики.

Значение порта

Тартус является единственной зарубежной военно-морской базой России. Она была основана в 1971 году, во времена СССР, и использовалась для обеспечения кораблей топливом и припасами. В период гражданской войны в Сирии (с 2012 года) Россия модернизировала базу для приема судов большого водоизмещения.

После начала российско-украинской войны Тартус приобрел стратегическое значение как хаб для военного присутствия РФ в Средиземном море.

Активность в порту

Между тем 21 января стало известно, что российское судно Sparta II, управляемое компанией "Оборонлогистика", вошло в воинскую часть порта Тартус, где российская группировка войск готовится к эвакуации.

Sparta II, которое известно своей ролью в так называемом "сирийском экспрессе" (оно перевозило вооружение в Сирию, а с 2022 года – обратно в РФ), в течение нескольких недель находилось у побережья Сирии без разрешения на вход. Однако экипаж, очевидно, все же получил разрешение на доступ в порт.

По мнению обозревателей "Милитарного", вход Sparta II в Тартус может свидетельствовать о начале вывода российского военного контингента из Сирии, где порт играет ключевую роль в логистике российских войск в регионе.

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