Новітній есмінець класу Zumwalt: шанс виправити помилки минулого

З усіх морських проєктів США есмінець класу Zumwalt може стати найбезглуздішою тратою грошей за всю історію, вважають аналітики. Питання в тому, наскільки витрачені кошти виправдовують технологічні рішення цього бойового корабля.

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Три вже побудовані кораблі класу Zumwalt перетворюються на стелс-есмінці з гіперзвуковими ракетами. Але це вельми недешеве задоволення.

Фокус переклав статтю журналіста Пітера Сучіу про новітні американські есмінці класу Zumwalt.

Есмінці класу Zumwalt мали виконувати й додаткові функції, включно з надводними та зенітними операціями

Адмірал Елмо Зумвалт міг би залишитися в пам'яті як "совість військово-морського флоту Сполучених Штатів" — так президент Білл Клінтон охарактеризував колишнього командувача військово-морськими операціями в його надгробній промові в січні 2000 року. Натомість, через понад чверть століття після його смерті, стає дедалі ймовірнішим, що Зумвалта запам'ятають завдяки названому на його честь класу бойових кораблів.

Це було б величезною честю для будь-якого ветерана ВМС США, але ім'я Зумвалта, найімовірніше, назавжди буде пов'язане з помилковою програмою будівництва есмінців, яка, на думку Брендона Дж. Вайхертта, журналіста The National Interest, мала стати революційною. "Але насправді це еволюційний глухий кут (причому дуже дорогий), — прямо заявляє Вайхерт. — З усіх урядових витівок есмінець ВМС США класу Zumwalt може стати найдурнішою тратою грошей за всю історію".

Вайхерт не самотній у своєму переконанні: ВМС США вклали в програму надто багато грошей, намагаючись врятувати три дорогих бойових кораблі.

Американський есмінець класу Zumwalt Фото: Gagadget

Як ми писали раніше, клас Zumwalt був проблемним від самого початку. Задумані як новий клас багатоцільових стелс-кораблів для протидії наземним цілям, витончені есмінці класу Zumwalt мали виконувати і додаткові функції, включно з надводними й зенітними операціями. Багатоцільові есмінці нового покоління були розроблені з використанням новітньої електричної силової установки, хвилепробивного корпусу, стелс-конструкції, а також новітніх технологій і озброєнь для ведення бойових дій.

Бурхливі води

Одна з найбільших проблем — але далеко не єдина — полягала в тому, як саме бойові кораблі зможуть виконувати своє основне завдання із завдавання ударів по наземних цілях. Есмінці класу Zumwalt, що являють собою нове покоління бойових кораблів, повинні були оснащуватися двома 155-мм гарматами Advanced Gun Systems (AGS), здатними вражати цілі високоточними снарядами на відстані до 97 км. У воєнний час есмінці могли б використовувати таку можливість для ураження цілей поблизу берега, щоб прокласти шлях для висадження десанту.

Звучить непогано.

Але проблема в тому, що вартість Long Range Land Attack Projectile, високоточного снаряда, який повинен був використовуватися в AGS, зросла з 50 тисяч до 800 тисяч доларів за кожен снаряд, в той час як програма фінансування самих есмінців була скорочена, що ще більше збільшувало вартість пострілу.

Розглядали різні рішення, але в підсумку було вирішено перетворити три готових кораблі класу Zumwalt на есмінці зі стелс-гіперзвуковими ракетами. У теорії це здається хорошою ідеєю — ВМС візьмуть судно, що немов прийшло з науково-фантастичної відеогри, і оснастять його найсучаснішими наразі ракетами. Однак гіперзвукові ракети — недешеве рішення. Найімовірніше, вони виявляться навіть дорожчими, ніж LRLAP. Звісно, гіперзвукові ракети мають серйозну руйнівну силу, але експерти зазначають, що в більшості випадків ракети коштуватимуть дорожче, ніж цілі, які вони можуть знищити!

Отже, модифікація трьох кораблів стає невигідною з точки зору окупності інвестицій.

Есмінець ВМС США класу Zumwalt Фото: Twitter H I Sutton

То де ж ця програма?

Згідно з новим звітом USNI News, "на головному кораблі класу USS Zumwalt (DDG-1000) завершено встановлення чотирьох ракетних установок, які зрештою нестимуть конвенційне знаряддя швидкого запуску (Conventional Prompt Strike Weapon)". Згадану вище 155-мм гарматну установку було демонтовано і замінено пусковими установками для ракет.

Роботи на DDG-1000 будуть завершені, а випробування гіперзвукових пускових установок почнуться до кінця 2025 року. Однак замість того, щоб чекати, поки корабель і його нові пускові установки проявлять себе, ВМС США вже оголосили, що USS Lyndon B. Johnson (DDG-1002), третій і останній корабель класу Zumwalt, прибув на верф Huntington Ingalls Industries у Паскагулі (штат Міссісіпі) для підготовки до переобладнання.

"Lyndon B. Johnson (DDG 1002) стане другим кораблем класу, який отримав систему вертикального пуску великих ракет і CPS. Ми продовжили період підготовки бойової системи на два роки, щоб виконати цю установку. Роботи з CPS були виконані за контрактом у серпні, а вже в неділю ми поставили корабель у сухий док для підготовки до переобладнання на суші", — сказав капітан Клінт Лоулер, керівник програми есмінців класу Zumwalt, під час презентації Командування морських систем ВМС на конференції Surface Navy Association 2025, повідомляє Naval News.

Було ухвалено рішення завершити переобладнання DDG-1002 раніше, ніж USS Michael Monsoor (DDG-1001), щоб зберегти останній бойовий корабель у строю, а також застосувати на практиці уроки, витягнуті з переобладнання DDG-1000. У результаті DDG-1002 введуть у стрій 2027 року, а роботи на DDG-1001 розпочнуть наступного року.

Незалежно від того, чи "виправить" це проблему, необхідно ще раз підкреслити, що адмірал Зумвалт заслуговував на більше. Його ім'я не має бути назавжди пов'язане з однією з найдорожчих помилок ВМС США — помилкою, вартість якої продовжує зростати.

Про автора

Пітер Сучіу — журналіст із Мічигану. За свою двадцятирічну журналістську кар'єру він брав участь у роботі більш ніж чотирьох десятків журналів, газет і вебсайтів, опублікувавши понад 3200 матеріалів. Регулярно пише про військову техніку, історію вогнепальної зброї, кібербезпеку, політику та міжнародні справи. Пітер також є автором статей для Forbes і Clearance Jobs. Ви можете стежити за ним у Twitter: @PeterSuciu. Напишіть автору електронною поштою: [email protected].