Новейший эсминец класса Zumwalt: шанс исправить ошибки прошлого

Из всех морских проектов США эсминец класса Zumwalt может стать самой глупой тратой денег за всю историю, считают аналитики. Вопрос в том, насколько потраченные средства оправдывают технологические решения этого боевого корабля.

Related video

Три уже построенных корабля класса Zumwalt превращаются в стелс-эсминцы с гиперзвуковыми ракетами. Но это весьма недешевое удовольствие.

Фокус перевел статью журналиста Питера Сучиу о новейших американских эсминцах класса Zumwalt.

Эсминцы класса Zumwalt должны были выполнять и дополнительные функции, включая надводные и зенитные операции

Адмирал Элмо Зумвалт мог бы остаться в памяти как "совесть военно-морского флота Соединенных Штатов" — ак президент Билл Клинтон охарактеризовал бывшего командующего военно-морскими операциями в его надгробной речи в январе 2000 года. Вместо этого, спустя более четверти века после его смерти, становится все более вероятным, что Зумвалта запомнят благодаря названному в его честь классу боевых кораблей.

Это было бы огромной честью для любого ветерана ВМС США, но имя Зумвалта, скорее всего, навсегда будет связано с ошибочной программой строительства эсминцев, которая, по мнению Брэндона Дж. Вайхерта, журналиста The National Interest, должна была стать революционной. "Но на самом деле это эволюционный тупик (причем очень дорогой), — прямо заявляет Вайхерт. — Из всех правительственных затей эсминец ВМС США класса Zumwalt может стать самой глупой тратой денег за всю историю".

Вайхерт не одинок в своем убеждении: ВМС США вложили в программу слишком много денег, пытаясь спасти три дорогостоящих боевых корабля.

Американский эсминец класса Zumwalt Фото: Gagadget

Как мы писали ранее, класс Zumwalt был проблемным изначально. Задуманные как новый класс многоцелевых стелс-кораблей для противодействия наземным целям, изящные эсминцы класса Zumwalt должны были выполнять и дополнительные функции, включая надводные и зенитные операции. Многоцелевые эсминцы нового поколения были разработаны с использованием новейшей электрической силовой установки, волнопробивного корпуса, стелс-конструкции, а также новейших технологий и вооружений для ведения боевых действий.

Бурные воды

Одна из самых больших проблем — но далеко не единственная — заключалась в том, как именно боевые корабли смогут выполнять свою основную задачу по нанесению ударов по наземным целям. Эсминцы класса Zumwalt, представляющие собой новое поколение боевых кораблей, должны были оснащаться двумя 155-мм орудиями Advanced Gun Systems (AGS), способными поражать цели высокоточными снарядами на расстоянии до 97 км. В военное время эсминцы могли бы использовать такую возможность для поражения целей вблизи берега, чтобы проложить путь для высадки десанта.

Звучит неплохо.

Но проблема в том, что стоимость Long Range Land Attack Projectile, высокоточного снаряда, который должен был использоваться в AGS, выросла с 50 тысяч до 800 тысяч долларов за каждый снаряд, в то время как программа финансирования самих эсминцев была сокращена, что еще больше увеличивало стоимость выстрела.

Рассматривались различные решения, но в итоге было решено превратить три готовых корабля класса Zumwalt в эсминцы со стелс-гиперзвуковыми ракетами. В теории это кажется хорошей идеей — ВМС возьмут судно, словно пришедшее из научно-фантастической видеоигры, и оснастят его самыми современными на сегодняшний день ракетами. Однако гиперзвуковые ракеты — недешевое решение. Скорее всего, они окажутся даже дороже, чем LRLAP. Конечно, гиперзвуковые ракеты имеют серьезную разрушающую силу, но эксперты отмечают, что в большинстве случаев ракеты будут стоить дороже, чем цели, которые они могут уничтожить!

Таким образом, модификация трех кораблей становится невыгодной с точки зрения окупаемости инвестиций.

Эсминец ВМС США класса Zumwalt Фото: Twitter H I Sutton

Так где же эта программа?

Согласно новому отчету USNI News, "на головном корабле класса USS Zumwalt (DDG-1000) завершена установка четырех ракетных установок, которые в конечном итоге будут нести конвенциональное орудие быстрого запуска (Conventional Prompt Strike Weapon)". Упомянутая выше 155-мм орудийная установка была демонтирована и заменена пусковыми установками для ракет.

Работы на DDG-1000 будут завершены, а испытания гиперзвуковых пусковых установок начнутся к концу 2025 года. Однако вместо того, чтобы ждать, пока корабль и его новые пусковые установки проявят себя, ВМС США уже объявили, что USS Lyndon B. Johnson (DDG-1002), третий и последний корабль класса Zumwalt, прибыл на верфь Huntington Ingalls Industries в Паскагуле (штат Миссисипи) для подготовки к переоборудованию.

"Lyndon B. Johnson (DDG 1002) станет вторым кораблем класса, получившим систему вертикального пуска больших ракет и CPS. Мы продлили период подготовки боевой системы на два года, чтобы выполнить эту установку. Работы по CPS были выполнены по контракту в августе, а уже в воскресенье мы поставили корабль в сухой док для подготовки к переоборудованию на суше", — сказал капитан Клинт Лоулер, руководитель программы эсминцев класса Zumwalt, во время презентации Командования морских систем ВМС на конференции Surface Navy Association 2025, сообщает Naval News.

Было принято решение завершить переоборудование DDG-1002 раньше, чем USS Michael Monsoor (DDG-1001), чтобы сохранить последний боевой корабль в строю, а также применить на практике уроки, извлеченные из переоборудования DDG-1000. В результате DDG-1002 будет введен в строй в 2027 году, а работы на DDG-1001 начнутся в следующем году.

Независимо от того, "исправит" ли это проблему, необходимо еще раз подчеркнуть, что адмирал Зумвалт заслуживал большего. Его имя не должно быть навсегда связано с одной из самых дорогостоящих ошибок ВМС США — ошибкой, стоимость которой продолжает расти.

Об авторе

Питер Сучиу — журналист из Мичигана. За свою двадцатилетнюю журналистскую карьеру он участвовал в работе более чем четырех десятков журналов, газет и веб-сайтов, опубликовав свыше 3200 материалов. Регулярно пишет о военной технике, истории огнестрельного оружия, кибербезопасности, политике и международных делах. Питер также является автором статей для Forbes и Clearance Jobs. Вы можете следить за ним в Twitter: @PeterSuciu. Напишите автору по электронной почте: [email protected].