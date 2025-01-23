РФ накопичує мобілізаційні резерви за допомогою російської організації козаків, — ЗМІ

За словами журналістів, добре навчений пул новобранців покликаний забезпечити поповнення російських військ у разі часткової мобілізації.

Related video

Росія продовжує довгострокові зусилля з формування кадрового резерву з організаціями Всеросійського козачого товариства. Добре навчений пул новобранців покликаний забезпечити поповнення ЗС РФ у разі можливої часткової мобілізації російських резервістів. Про це повідомив проєкт "Радіо Свобода" "Сибір Реалії".

Зазначається, що російська влада планує витратити 11,4 млн рублів на навчання козаків теробороні.

"Частину грошей — 5,6 млн рублів — на проєкт "Всевеликому війську донському" виділив Фонд президентських грантів. Ще 5,7 млн витрачає сама організація", — йдеться в публікації.

"Всевелике військо Донське" додали до держреєстру козацьких товариств. Учасників військового козачого товариства залучають на різні державні служби. Навчання має проходити за такими напрямами, як: управлінням дронами, тактична підготовка та медицина, вогнева підготовка.

Важливо

"Відразу йдуть на шпиталь": військовий розповів про тих, кого мобілізували ТЦК

Окремо планують навчати принципів організації оборони та роботи з владою в умовах воєнного часу. У підсумку у двох регіонах РФ мають з'явитися 100 "готових командирів", які за необхідності швидко формуватимуть загони оборони.

Повідомляється, що необхідність навчання командирів зумовлена наступом ЗСУ в Курській області, також згадували про "останні події" в Брянській і Бєлгородській областях.

Нагадаємо, що, за даними The Times, в обмін на зброю Трамп може вимагати від Зеленського знизити призовний вік до 18 років.

Також повідомлялося, що боєць розповів Фокусу про "рабство" в 78 ОДШП: вимагання грошей і самогубні накази.