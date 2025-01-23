РФ накапливает мобилизационные резервы с помощью российской организации казаков, — СМИ

По словам журналистов, хорошо обученный пул новобранцев призван обеспечить пополнение российских войск в случае частичной мобилизации.

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Россия продолжает долгосрочные усилия по формированию кадрового резерва с организациями Всероссийского казачьего общества. Хорошо обученный пул новобранцев призван обеспечить пополнение ВС РФ в случае возможной частичной мобилизации российских резервистов. Об этом сообщил проект "Радио Свобода" "Сибирь Реалии".

Отмечается, что российские власти планируют израсходовать 11,4 млн рублей на обучение казаков теробороне.

"Часть денег — 5,6 млн рублей — на проект "Всевеликому войску донскому" выделил Фонд президентских грантов. Еще 5,7 млн тратит сама организация", — говорится в публикации.

"Всевеликое войско Донское" добавили в госреестр казачьих обществ. Участников войскового казачьего общества привлекают на различные государственные службы. Обучение должно проходить по таким направлениям, как: управлением дронами, тактическая подготовка и медицина, огневая подготовка.

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Отдельно планируют обучать принципам организации обороны и работе с властями в условиях военного времени. В итоге в двух регионах РФ должны появиться 100 "готовых командиров", которые при необходимости будут быстро формировать отряды обороны.

Сообщится, что необходимость обучения командиров обусловлена наступлением ВСУ в Курской области, также упоминалось о "последних событиях" в Брянской и Белгородской областях.

Напомним, что, по данным The Times, в обмен на оружие Трамп может потребовать от Зеленского снизить призывной возраст до 18 лет.

Также сообщалось, что боец рассказал Фокусу о "рабстве" в 78 ОДШП: вымогательстве денег и самоубийственных приказах.