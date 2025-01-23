Вымогательство средств и самоубийственные приказы: боец рассказал Фокусу о "рабстве" в 78 ОДШП

Эффективность бойцов на фронте зависит, в частности, от командования. Некоторые начальники работают против своих, в результате чего мотивация падает, а потери среди личного состава увеличиваются. Об одном из таких случаев сообщил Фокусу командир взвода РУБпАК воинской части А7788 78-го ОДШП Виталий Головня.

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После громкого скандала со 155 бригадой "Анна Киевская", в публичном пространстве стали чаще обсуждать проблемы и в других воинских частях ВСУ. Так недавно стало известно о скандале в 78 ОДШП, где бойцы обвиняют командование в небоевых потерях и вымогательстве денег.

Скандал в 78 ОДШП: в чем виновато командование

Командир 3-го взвода роты ударных беспилотных авиационных комплексов воинской части А7788 78-го ОДШП Виталий Головня рассказал о "вопиющей" ситуации в своем подразделении. В частности, из-за скандала в 78 ОДШП группа военнослужащих хочет сменить место службы, однако начальник полка угрожает, что не отпустит их и даже поспособствует, чтобы их перевели в пехоту на должность стрелков.

Он отметил, что начальник беспилотных систем узурпировал всю власть в части. У него есть люди — фавориты, которые могут ничего не делать, но получать по 100 тысяч, а другая категория находится "в рабстве", так один экипаж может выполнять по 3-4 задачи, что в результате приводит к трагическим последствиям. Тогда как другие люди сидят в Сумах, охраняют склады в Запорожье и также получают по 100 тысяч.

Начальник в отчетности о нанесении врагу поражений подает неверные данные, чтобы "накрутить показатель эффективности". Также он ежемесячно требует сбрасывать на "ротную банку" средства в размере 10%, эти деньги он использует в ручном режиме, тогда как все потребности бойцов не закрываются. Более того, во время того, как подразделение открыло сбор на грузовое авто для логистики, начальник БПС использовал почти 300 тысяч гривен из "банки" на ремонт собственного автомобиля. В это время потребности подразделения не были закрыты, а экипажи ездили на позиции без РЭБов.

Головня отметил, что в подразделении есть не только боевые потери, а самоподрывы. По его мнению, это происходило из-за того, что начальник "за*бал людей", и они во время выполнения задач подрываются. Руководство в отчетах подает, что трагедии случились из-за вражеского обстрела, прилета FPV, чтобы не было расследования и проверок.

"Это вина начальника БПС, потому что он (боец, погибший, — ред.) выполнял его прямые указания, он уже был уставший за несколько дней на выезде, и выполнять те задачи люди физически не могли", — пояснил Головня и отметил, что это приводило к ошибкам, пренебрежению техникой безопасности.

Он рассказал о событиях в Судже Курской области, когда его побратиму "Тремпелю" дали приказ срочно вывезти все вещи с позиции, хотя такой необходимости не было, по словам бойца. В результате двое бойцов поехали на позицию на личном транспорте без РЭБа, тогда как авто начальника "увешано РЭБами".

Более того, бойцы не обеспечены РЭБами, а те системы, которые есть в наличии, неэффективны. То же самое касается связи, которой не было во время выполнения боевых задач. Военнослужащий сообщил, что также на передовой в ручном режиме начальник "разрывал" слаженные боевые экипажи, чтобы увеличить их количество.

Кроме этого, на следующий день после записи видео о скандале в 78 ОДШП в подразделении случилась трагедия, один военный погиб, а другой был ранен. Тогда как командование скрывает правду о происшествии, официальная версия у всех разная. Он отметил, что версия о том, что ребят поразил FPV-дрон во время снаряжения большого ударного БПЛА, является лживой.

"Характер нанесенных повреждений свидетельствует, что это был самоподрыв, ребята были 7-й день на позиции и уже их истощили до нуля, что привело к такой трагической ситуации. Такие события происходят каждый месяц, а все из-за несостоятельности командования, все списывают на войну и боевые потери, но это не боевые потери", — рассказал военный.

Репрессии в подразделении после обнародования скандала

В разговоре с Фокусом военнослужащий отметил, что после обнародования "проблем" в подразделении начались репрессии.

"Меня и моего главного сержанта сегодня перевели в учебный батальон нашего полка. Вот такие пока движения происходят", — сказал он.

Головня отметил, что четверо его бойцов сейчас находятся в Сумах. Он считает, что на двух из них могут начать давление, тогда как пока руководство "думает, что сделать".

"Если уже начались со мной такие движения, в дальнейшем будут давить на ребят, чтобы сделать больно мне", — подчеркнул военный.

Он рассказал, что уже подал обращение в Центральное управление защиты прав военнослужащих, где попросил обратиться в ГБР от его имени и зарегистрировать в едином реестре досудебных расследований на основе данного обращения те факты, которые он им изложил. В частности, он предоставил приложения и скрины в объяснении.

"Также знаю, что один депутат Верховной Рады обратился в СБУ и ГБР на основе просмотренного видео. И контрразведке я также давал показания, объяснения, и на основе этого они также должны были бы начать расследование. Пока что в таком статусе все находится", — резюмирует Виталий Головня.

Напомним, 16 января нардеп Алексей Гончаренко рассказал, что в 211 понтонно-мостовой бригаде ВСУ, где вымогали деньги с бойцов, командование решило до тысячи военных перевести в пехотные подразделения.

Ранее Фокус рассказывал о скандале в Харьковском отряде №1 и 4 Отдельном специальном полку Рейнджеров ССО. По словам бывшего бойца полка, офицер требовал деньги и угрожал отправкой на штурм.