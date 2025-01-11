История 155 бригады не уникальна: экс-боец 4 полка ССО рассказал об издевательствах командования

Украинские бойцы воюют не только против российских военных, но и против некоторых недобросовестных командиров, которые не стесняются требовать денег у защитников и угрожать отправить на штурм. Фокус рассказывает об одном из таких командиров, который успел отметиться не в одной воинской части.

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Не утихает скандал со 155 бригадой, как стало известно об еще одном вопиющем случае в Харьковском отряде №1 и 4 Отдельном специальном полку Рейнджеров ССО — Фокус поговорил с экс-бойцом 4 полка, который рассказал об издевательствах офицера.

Коррупция и угрозы в 4 полку ССО: как командование злоупотребляет своим положением

В прошлом году ВСК ВР узнали о фактах коррупции в Харьковском отряде №1. В частности, и.о. командира отряда майор злоупотреблял своим положением, в частности, была зафиксирована коррупция и угрозы. Офицер ежемесячно требовал средства у личного состава для выравнивания зарплат со штабом в общей сумме 12 600 гривен с одного бойца, который служил на передовой. Зато тем военным, которые отказывались отдавать эту сумму, он угрожал созданием ужасных условий прохождения службы без надлежащего обеспечения.

В результате ВСК это дело взяла под контроль и обратилась в ГБР для проведения проверки информации. В свою очередь ГБР начало досудебное расследование и обратилось к командиру части для инициирования проверки. Тогдашняя председатель ВСК ВР, нардеп Анна Скороход сообщила Фокусу, что на время действия комиссии расследование проводилось сложно из-за "круговой поруки". Сейчас же дело находится в СБУ.

Бывший военнослужащий с позывным "Барс" рассказал Фокусу, что из Харьковского отряда №1 в 4 Отдельный специальный полк Рейнджеров ССО перевели офицера, который будучи и.о. командира отряда, занимался коррупцией — требовал деньги у бойцов, продавал машины и тому подобное. Однако в ССО он получил должность начальника штаба первого батальона.

По словам бойца, руководство тактической группы, куда входит начальник штаба, угрожало отправить в пехоту военнослужащих, которые хотели перевестись или пойти на ВВК. Он отметил, что офицер находится под следствием за коррупцию, но все равно возглавляет штаб. Однако насколько известно "Барсу", в ССО он уже не требовал деньги у военнослужащих. На вопрос, пытались ли бойцы жаловаться на командира, "Барс" ответил, что нет, ведь ребята боялись, что их переведут за это.

По словам военного, в 4 полку большая часть личного состава — "наркоманы и алкоголики".

"Я понял то, что в этот 4 полк отправляли как в ссылку со всей нашей страны всех неугодных, алкоголиков, наркоманов. Всех туда спихивали. Поэтому представляете, какой там контингент? Меня переводят, я приезжаю туда, и сталкиваюсь с тем, что бойцы бухают, колются, и их начинают закрывать в карцер, грубо говоря", — пояснил "Барс".

Он отметил, что в результате всем запрещали выезжать за территорию части. Боец подходил к командиру батальона и спрашивал, зачем командование приравнивает тех, кто сам пошел воевать, и "алкоголиков и наркоманов".

Более того, в полку были те, кто постоянно убегал, их ловили и возвращали в часть. Несмотря на это, этих людей также отправили с другими бойцами на обучение в Польшу, в результате восемь человек и там сбежали. Из-за этого наказание начал нести весь личный состав. В частности, командование части дало приказ командирам рот забрать у бойцов телефоны, гражданскую одежду, все документы. Однако военнослужащие подняли "кипиш" и ничего не отдали, а потому командование части уже наказало ротных за то, что те не выполнила приказ.

По словам "Барса", еще была ситуация, когда в 4 полк перевели роту слаженных бойцов, и командование их по несколько человек перевело в другие роты, в результате из "боеспособной сделали небоеспособную".

Почему лицо под следствием повысили на военной службе?

Военный адвокат Олег Леонтьев отметил в разговоре с Фокусом, что в Украине система государственного управления "поставлена с ног на голову".

"Все перевернуто, перекручено, такое впечатление, что чем хуже, тем лучше", — сказал адвокат.

По словам Леонтьева, чтобы военнослужащего назначили на высшую должность, должно быть соответствующее представление в высшем командовании, заседание аттестационной комиссии, должна быть служебная характеристика, оценка показателей деятельности. По мнению адвоката, в этом случае просто "плюнули на все и растерли".

"А как они это все объясняют? Они объясняют, что он еще не обвиняемый, еще нет приговора суда, который вступил в законную силу. О, значит он невиновен", — пояснил он.

Леонтьев отметил, что командиры, которые написали на офицера хорошие характеристики и назначили его на высшую должность, формально правы. Ведь нет приговора, который вступил в законную силу. Однако есть же какие-то моральные законы, отметил он. Адвокат предположил, что либо командиры не знают, что представляет собой этот человек, либо они "такие же преступники и прикрывают его".

Напомним, в начале января заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко рассказала о запуске цифрового рейтинга боевой эффективности командиров. Тогда Фокус узнал, кому и для чего это нужно.

8 января в ГБР сообщили о задержании командира роты 155-й бригады "Анна Киевская". В частности, он пошел в СОЧ и подстрекал к этому своих бойцов.