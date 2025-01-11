Історія 155 бригади не унікальна: ексбоєць 4 полку ССО розповів про знущання командування

Українські бійці воюють не лише проти російських військових, але й проти деяких недобросовісних командирів, які не соромляться вимагати грошей у захисників та погрожувати відправити на штурм. Фокус розповідає про одного з таким командирів, який встиг відмітитися не в одній військовій частині.

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Не вщухає скандал зі 155 бригадою, як стало відомо про ще один кричущий випадок у Харківському загоні №1 та 4 Окремому спеціальному полку Рейнджерів ССО — Фокус поговорив з ексбійцем 4 полку, який розповів про знущання офіцера.

Корупція та погрози у 4 полку ССО: як командування зловживає своїм становищем

Минулого року ТСК ВР дізналися про факти корупції у Харківському загоні №1. Зокрема, т.в.о. командира загону майор зловживав своїм становищем, зокрема, була зафіксована корупція та погрози. Офіцер щомісяця вимагав кошти в особового складу для вирівнювання зарплат зі штабом у загальній сумі 12 600 гривень з одного бійця, який служив на передовій. Натомість тим військовим, які відмовлялися віддавати цю суму, він погрожував створенням жахливих умов проходження служби без належного забезпечення.

У результаті ТСК цю справу взяла під контроль та звернулася до ДБР для проведення перевірки інформації. Своєю чергою ДБР розпочало досудове розслідування та звернулося до командира частини задля ініціювання перевірки. Тодішня голова ТСК ВР, нардепка Анна Скороход повідомила Фокусу, що на час дії комісії розслідування проводилося складно через "кругову поруку". Наразі ж справа перебуває в СБУ.

Колишній військовослужбовець з позивним "Барс" розповів Фокусу, що з Харківського загону №1 до 4 Окремого спеціального полку Рейнджерів ССО перевели офіцера, який будучи т.в.о. командира загону, займався корупцією — вимагав гроші у бійців, продавав автівки тощо. Проте в ССО він отримав посаду начальника штабу першого батальйону.

За словами бійця, керівництво тактичної групи, куди входить начальник штабу, погрожувало відправити в піхоту військовослужбовців, які хотіли перевестися чи піти на ВЛК. Він наголосив, що офіцер перебуває під слідством за корупцію, але все одно очолює штаб. Проте наскільки відомо "Барсу", в ССО він вже не вимагав гроші у військовослужбовців. На запитання, чи бійці намагалися скаржитися на командира, "Барс" відповів, що ні, адже хлопці боялися, що їх переведуть за це.

За словами військового, в 4 полку більша частина особового складу — "наркомани та алкоголіки".

"Я зрозумів те, що в цей 4 полк відправляли як в заслання з усієї нашої країни всіх неугодних, алкоголіків, наркоманів. Усіх туди спихали. Тому уявляєте, який там контингент? Мене переводять, я приїжджаю туди, і стикаюся з тим, що бійці бухають, колються, і їх починають закривати в карцер, грубо кажучи", — пояснив "Барс".

Він зазначив, що в результаті всім забороняли виїжджати за територію частини. Боєць підходив до командира батальйону та питав, навіщо командування прирівнює тих, хто сам пішов воювати, та "алкоголіків і наркоманів".

Ба більше, в полку були ті, хто постійно тікав, їх ловили та повертали до частини. Попри це, цих людей також відправили з іншими бійцями на навчання в Польщу, в результаті вісім людей і там втекло. Через це покарання почав нести весь особовий склад. Зокрема, командування частини дало наказ командирам рот забрати в бійців телефони, цивільний одяг, всі документи. Проте військовослужбовці підняли "кіпіш" та нічого не віддали, а тому командування частини вже покарало ротних за те, що ті не виконала наказ.

За словами "Барса", ще була ситуація, коли до 4 полку перевели роту злагоджених бійців, і командування їх по декілька людей перевело в інші роти, в результаті з "боєздатної зробили небоєздатну".

Чому особу під слідством підвищили на військовій службі?

Військовий адвокат Олег Леонтьєв зазначив у розмові з Фокусом, що в Україні система державного управління "поставлена з ніг на голову".

"Все перевернуто, перекручено, таке враження, що чим гірше, тим краще", — сказав адвокат.

За словами Леонтьєва, аби військовослужбовця призначили на вищу посаду, має бути відповідне подання у вищому командуванні, засідання атестаційної комісії, повинна бути службова характеристика, оцінка показників діяльності. На думку адвоката, в цьому випадку просто "плюнули на все і розтерли".

"А як вони це все пояснюють? Вони пояснюють, що він ще не обвинувачений, ще немає вироку суду, який набрав законної сили. О, значить він безневинний", — пояснив він.

Леонтьєв наголосив, що командири, які написали на офіцера хороші характеристики та призначили його на вищу посаду, формально праві. Адже немає вироку, який набрав законної сили. Проте є ж якісь моральні закони, зауважив він. Адвокат припустив, що або командири не знають, що являє собою ця особа, або вони "такі самі злочинці та прикривають його".

Нагадаємо, на початку січня заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко розповіла про запуск цифрового рейтингу бойової ефективності командирів. Тоді Фокус дізнався, кому та для чого це потрібно.

8 січня у ДБР повідомили про затримання командира роти 155-ї бригади Анна Київська". Зокрема, він пішов у СЗЧ та підбурював до цього своїх бійців.