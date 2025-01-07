В Україні зʼявиться рейтинг командирів: кому та навіщо знадобилося оцінювати бійців ЗСУ

За допомогою спеціального цифрового рейтингу в Україні оцінюватимуть ефективність українських командирів, техніки, боєприпасів на фронті. Зокрема, від нього залежатиме постачання зброї на поле бою. Фокус зʼясував, як інновація вплине на результативність війська.

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Міноборони запускає цифровий рейтинг бойової ефективності командирів. За словами заступниці міністра оборони Катерини Черногоренко, командири подаватимуть звіти про ураження противника в "Армія+".

Вона зауважила, що це можна зробити за кілька хвилин. Також до звіту прикріплюється підтвердження з бойової системи DELTA. У результаті всі дані потраплять до Генштабу.

"Так ми створимо великий єдиний дашборд знищення ворога. Який допоможе аналізувати результативність підрозділів і війська загалом", — наголосила Катерина Черногоренко.

Заступниця міністра оборони повідомила, що за допомогою цих звітів оцінюватиметься не лише ефективність військових, але й техніки, боєприпасів, зʼявиться розуміння, яку зброю необхідно виготовляти та куди постачати першочергово.

"Це революція і поштовх до великих змін у війську, коли рішення ухвалюватимуть за принципом data-driven, а не з голови", — зазначила вона.

Черногоренко розповіла, що до цього звіти подавалися в паперовій формі, а інформацію з них було складно перевірити. Тоді як тепер їх можна буде перевірити через DELTA із фото, відео, координатами. В результаті ця інформація даватиме реальну картину того, що відбувається на полі бою. Вона наголосила, що імітувати дані не вийде, адже необхідні підтвердження.

Рейтинг бойової ефективності командирів: що про це думають в армії

Український військовослужбовець Данило Яковлев зазначив, що інновацію варто назвати не рейтингом, а "обʼєктивною системою оцінювання активності підрозділу".

"Рейтинг — це трішки інше. Міноборони не оцінює, що якийсь підрозділ кращий, якийсь гірший. Міноборони хоче розуміти, який підрозділ показує стабільні, хороші результати, і що цьому підрозділу потрібно для того, щоб ці результати покращувати", — повідомив Фокусу Данило Яковлев.

На запитання, чи дійсно рейтинг бойової ефективності командирів відображатиме реальну продуктивність війська, а не хтось лише домальовуватиме собі здобутки, Яковлев зауважив, що нині система звіту існує в більшості у паперовому вигляді, тому нині можливі такі випадки. Проте завдяки рейтингу будуть чіткі критерії оцінки, за якими відбуватиметься аналіз. У першу чергу це потрібно для того, аби розуміти, які є проблеми, зауваження, пропозиції підрозділів, та щоб на них оперативно реагувати. В результаті підрозділ подаватиме звітність у цифровому вигляді, а тому буде складно набрехати чи підставити щось.

"Ця система оцінювання буде об'єктивніша. І ми будемо точніше казати, хто що робить правильно, а хто ні", — пояснив боєць.

За його словами, важливо усвідомити, що тут не йдеться про те, що підрозділ, який місяць показує низькі результати в чомусь є поганим. Адже військових могли просто перекинути на ділянку фронту, де нині не відбувається активних бойових дій, а тому обʼєктивно бійці не зможуть показувати високих здобутків.

"Будь-яка програма, яка створюється для того, щоб аналізувати ведення бойових дій підрозділами, — це дуже добре", — підсумував Яковлев.

Пресофіцер 3-ї ОШБр Олександр Бородін переконаний, що рейтинг бойової ефективності командирів потрібен.

"Рейтинг змотивує виконувати КРІ, а ось як він буде порахований — це питання", — сказав Фокусу Олександр Бородін.

За його словами, при системі, яка чітко визначає КРІ на всіх етапах управління й виконавців, це б стало "адекватним рішенням", яке б мотивувало.

Український військовослужбовець з 25-ї ОПДБр з позивним "Мучной" зазначив у розмові з Фокусом, що подібний рейтинг потрібен. За його словами, це необхідно було зробити вже давно, адже паперові варанти — це табу, важливо, аби все було відповідно до електронного формату, та щоб статистика була точна й без перебільшень.

"Якщо цей рейтинг буде відображати реальну картинку на полі бою, то я з цим погоджуюсь, якщо ні — то який сенс це робити командирам, щоб що? Треба це питання теж поставити. Саме зараз я бачу згідно з фронтом, що деякі командири бригад приховують стан положення, і який рейтинг він отримає, нульовий?" — зауважив "Мучной".

Боєць переконаний, що якщо рейтинг бойової ефективності командирів реально відображатиме продуктивність, то люди почнуть розуміти, де є проблеми, де бійцям потрібна допомога, адже є бригади, які "не на слуху, а роблять нереальні речі". На його думку, про це варто доповідати командирам у цифровому форматі.

"Якщо це будуть сирі звіти, аби вислужитися, то ми, бійці, неодмінно побачимо, що рейтинг не відповідає насправді здобутим успіхам", — пояснив "Мучной".

Він наголосив, що рейтинг не впливає на підвищення ефективності на фронті. Тоді як на це впливає лише стан людини, її мотивація, віра в перемогу та побратимів. Натомість, якщо в бригаді немає морального забезпечення, командири не чують своїх бійців, то рейтингу та ефективності не буде, додав військовослужбовець.

Рейтинг командирів: чому це нічого не змінить у війську

Натомість начальник штабу 12 бригади НГУ Богдан Кротевич зауважив, що в погоні за результатами командири можуть влаштовувати "неадекватні операції за рахунок життя особового складу". Ба більше він вважає, що цей рейтинг "до одного місця", оскільки "не буде оприлюднення результатів втрат свого особового складу".

За словами Кротевича, вже й зараз різні підрозділи домальовують собі здобутки та брешуть стосовно втрат позицій через те, що є "статистика", де умовно в одному угрупуванні не може бути більше втрачених позицій, ніж у сусідньому.

"Чесно, от я бл*ть на це все дивлюсь, шкодую, що дожив до цього часу. Просто нереальна кількість людей відірвані від реальності в край, рейтинги, мене блювати тягне від цього слова, ви взагалі не розумієте, що таке армія", — наголосив військовий.

Своєю чергою військовослужбовець з позивним "Тінь" запропонував запустити цифровий рейтинг високопосадовців, аби моніторити їхню ефективність.

"Зараз весь фронт тримається лише на толкових командирах, які при обмеженому ресурсі виконують поставлені завдання. Ефективність цих командирів включає не тільки ураження противника, але й збереження особового складу, позицій, озброєння та військової техніки. Звісно є і долб***би, які тепер в погоні за л*ховськими рейтинговими забігами покладуть голови наших хлопців", — сказав він.

Нагадаємо, 2 січня заступник міністра оборони, бригадний генерал юстиції Сергій Мельник повідомив, що застосунок "Армія+" постійно оновлюється. Зокрема, тепер захисники можуть не лише подавати рапорти на переведення в іншу частину онлайн, але й замовляти квитки на потяг зі спецрезерву.

11 грудня заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко наголосила, що в переведенні в іншу частину через "Армія+" можуть відмовити через ненадані всі необхідні дані. Крім цього, рапорти можуть бути відхилені через невідповідність сценаріям.