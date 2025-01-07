В Украине появится рейтинг командиров: кому и зачем понадобилось оценивать бойцов ВСУ

С помощью специального цифрового рейтинга в Украине будут оценивать эффективность украинских командиров, техники, боеприпасов на фронте. В частности, от него будут зависеть поставки оружия на поле боя. Фокус выяснил, как инновация повлияет на результативность войска.

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Минобороны запускает цифровой рейтинг боевой эффективности командиров. По словам заместителя министра обороны Екатерины Черногоренко, командиры будут подавать отчеты о поражении противника в "Армія+".

Она отметила, что это можно сделать за несколько минут. Также к отчету прикрепляется подтверждение с боевой системы DELTA. В результате все данные попадут в Генштаб.

"Так мы создадим большой единый дашборд уничтожения врага. Который поможет анализировать результативность подразделений и войска в целом", — подчеркнула Екатерина Черногоренко.

Заместитель министра обороны сообщила, что с помощью этих отчетов будет оцениваться не только эффективность военных, но и техники, боеприпасов, появится понимание, какое оружие необходимо производить и куда поставлять в первую очередь.

"Это революция и толчок к большим изменениям в армии, когда решения будут приниматься по принципу data-driven, а не из головы", — отметила она.

Черногоренко рассказала, что до этого отчеты подавались в бумажной форме, а информацию из них было сложно проверить. Тогда как теперь их можно будет проверить через DELTA с фото, видео, координатами. В результате эта информация будет давать реальную картину того, что происходит на поле боя. Она подчеркнула, что имитировать данные не получится, ведь необходимы подтверждения.

Рейтинг боевой эффективности командиров: что об этом думают в армии

Украинский военнослужащий Даниил Яковлев отметил, что инновацию стоит назвать не рейтингом, а "объективной системой оценки активности подразделения".

"Рейтинг — это немножко другое. Минобороны не оценивает, что какое-то подразделение лучше, какое-то хуже. Минобороны хочет понимать, какое подразделение показывает стабильные, хорошие результаты, и что этому подразделению нужно для того, чтобы эти результаты улучшать", — сообщил Фокусу Даниил Яковлев.

На вопрос, действительно ли рейтинг боевой эффективности командиров будет отражать реальную производительность войска, а не кто-то будет только дорисовывать себе достижения, Яковлев отметил, что сейчас система отчета существует в большинстве в бумажном виде, поэтому сейчас возможны такие случаи. Однако благодаря рейтингу будут четкие критерии оценки, по которым будет происходить анализ. В первую очередь это нужно для того, чтобы понимать, какие есть проблемы, замечания, предложения подразделений, и чтобы на них оперативно реагировать. В результате подразделение будет подавать отчетность в цифровом виде, а потому будет сложно наврать или подставить что-то.

"Эта система оценивания будет более объективной. И мы будем точнее говорить, кто что делает правильно, а кто нет", — пояснил боец.

По его словам, важно осознать, что здесь речь не идет о том, что подразделение, которое месяц показывает низкие результаты в чем-то является плохим. Ведь военных могли просто перебросить на участок фронта, где сейчас не происходит активных боевых действий, а потому объективно бойцы не смогут показывать высоких достижений.

"Любая программа, которая создается для того, чтобы анализировать ведение боевых действий подразделениями, — это очень хорошо", — подытожил Яковлев.

Пресс-офицер 3-й ОШБр Александр Бородин убежден, что рейтинг боевой эффективности командиров нужен.

"Рейтинг смотивирует выполнять КРІ, а вот как он будет посчитан — это вопрос", — сказал Фокусу Александр Бородин.

По его словам, при системе, которая четко определяет КРІ на всех этапах управления и исполнителей, это бы стало "адекватным решением", которое бы мотивировало.

Украинский военнослужащий из 25-й ОПДБр с позывным "Мучной" отметил в разговоре с Фокусом, что подобный рейтинг нужен. По его словам, это необходимо было сделать уже давно, ведь бумажные варранты — это табу, важно, чтобы все было в соответствии с электронным форматом, и чтобы статистика была точной и без преувеличений.

"Если этот рейтинг будет отражать реальную картинку на поле боя, то я с этим согласен, если нет — то какой смысл это делать командирам, чтобы что? Надо этот вопрос тоже поставить. Именно сейчас я вижу по фронту, что некоторые командиры бригад скрывают состояние положения, и какой рейтинг он получит, нулевой?" — отметил "Мучной".

Боец убежден, что если рейтинг боевой эффективности командиров реально будет отражать производительность, то люди начнут понимать, где есть проблемы, где бойцам нужна помощь, ведь есть бригады, которые "не на слуху, а делают нереальные вещи". По его мнению, об этом следует докладывать командирам в цифровом формате.

"Если это будут сырые отчеты, чтобы выслужиться, то мы, бойцы, непременно увидим, что рейтинг не соответствует на самом деле полученным успехам", — пояснил "Мучной".

Он отметил, что рейтинг не влияет на повышение эффективности на фронте. Тогда как на это влияет только состояние человека, его мотивация, вера в победу и собратьев. Зато, если в бригаде нет морального обеспечения, командиры не слышат своих бойцов, то рейтинга и эффективности не будет, добавил военнослужащий.

Рейтинг командиров: почему это ничего не изменит в армии

Зато начальник штаба 12 бригады НГУ Богдан Кротевич отметил, что в погоне за результатами командиры могут устраивать "неадекватные операции за счет жизни личного состава". Более того, он считает, что этот рейтинг "до одного места", поскольку "не будет обнародования результатов потерь своего личного состава".

По словам Кротевича, уже и сейчас различные подразделения дорисовывают себе достижения и врут относительно потерь позиций из-за того, что есть "статистика", где условно в одной группировке не может быть больше утраченных позиций, чем в соседней.

"Честно, вот я бл*ть на это все смотрю, жалею, что дожил до этого времени. Просто нереальное количество людей оторваны от реальности в край, рейтинги, меня рвать тянет от этого слова, вы вообще не понимаете, что такое армия", — подчеркнул военный.

В свою очередь военнослужащий с позывным "Тень" предложил запустить цифровой рейтинг чиновников, чтобы мониторить их эффективность.

"Сейчас весь фронт держится только на толковых командирах, которые при ограниченном ресурсе выполняют поставленные задачи. Эффективность этих командиров включает не только поражение противника, но и сохранение личного состава, позиций, вооружения и военной техники. Конечно есть и долб***бы, которые теперь в погоне за л*ховскими рейтинговыми забегами положат головы наших ребят", — сказал он.

Напомним, 2 января заместитель министра обороны, бригадный генерал юстиции Сергей Мельник сообщил, что приложение "Армія+" постоянно обновляется. В частности, теперь защитники могут не только подавать рапорты на перевод в другую часть онлайн, но и заказывать билеты на поезд из спецрезерва.

11 декабря заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко отметила, что в переводе в другую часть через "Армія+" могут отказать из-за непредоставленных всех необходимых данных. Кроме этого, рапорты могут быть отклонены из-за несоответствия сценариям.