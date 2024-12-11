6 тысяч военных получили отказ: почему не получается перевестись через "Армия+"

В Минобороны анонсировали расширение функционала онлайн-перевода. Подавать рапорты можно будет не только в отношении подразделений ВСУ.

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15 ноября в приложении "Армия+" заработал новый функционал. Военнослужащие получили возможность переводиться из одного подразделения в другое, подавая заявки онлайн. Заместитель Министра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко в комментарии "Еспресо" 11 декабря рассказала, как расширится эта возможность.

"Мы работаем с личным составом, делопроизводителями, командирами бригад и батальонов. Эксперимент движется очень хорошо, нам нравится динамика. Начиная с 15 декабря, мы будем распространять этот эксперимент на Национальную гвардию", — отметила чиновница.

Она рассказала, что уже более 3 тысяч рапортов были приняты. Военные, которые их подавали, переезжают в выбранную воинскую часть. Однако на 6 тысяч рапортов защитники получили отказ.

В примерно половине случаев причиной отказа стало то, что были предоставлены не все данные. То есть потенциально военнослужащие все же могут перевестись. Они получили сообщение от "Армия+" о том, что рапорт нужно переподать.

Остальные рапорты были отклонены из-за несоответствия сценариям. Всего таких есть только четыре: перевод из боевой бригады в боевую, из тыловой в боевую или из тыловой в боевую. Однако в последнем случае нужно, чтобы ВВК признала бойца непригодным к исполнению обязанностей на актуальной должности.

"Если военнослужащие игнорируют эти условия эксперимента и постановления, их рапорты отклоняются, что является закономерным, законным и логичным", — подчеркнула Черногоренко.

Напомним, в Минобороны объяснили, какие документы нужны для того, чтобы подать рапорт на перевод в другую часть онлайн.

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