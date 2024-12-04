В Минобороны объяснили, почему отклоняют рапорты бойцов на перевод через "Армия+"

Кадровый центр ВСУ имеет 72 часа, чтобы рассмотреть рапорт. Результат сообщается военному через "Армия+".

Минобороны в настоящее время отклонило 6500 рапортов украинских военнослужащих на перевод через приложение "Армия+". Это было сделано по нескольким причинам. Их назвали на сайте ведомства.

В Минобороны Украины сообщили, что в настоящее время отклонено 6 500 рапортов, из них 70% — по таким причинам:

некачественные фотокопии документов;

прикреплены не все фотокопии страниц из военного документа, указанные в подсказках в приложении;

рекомендательное письмо старого образца и имеет неполную информацию о службе военного (новый образец можно загрузить на платформе "Забота о военнослужащем".

В то же время за 2,5 недели работы сервиса изменения места службы через приложение "Армия+" обработано 8 500 рапортов на перевод, из которых 2 000 согласовали.

Какие документы нужны для подачи рапорта на перевод

Для подачи рапорта необходимы:

военный билет или удостоверение офицера;

рекомендательное письмо от подразделения, куда военный хочет перевестись.

дополнительно может понадобиться заключение ВВК. Например, если по состоянию здоровья военному надо перевестись из боевой в тыловую часть.

Кадровый центр ВСУ имеет 72 часа, чтобы рассмотреть рапорт. Результат сообщается военному через "Армия+".

В случае согласования перевода Кадровый центр ВСУ готовит приказ, а военнослужащий получает уведомление с его номером и датой. Этот приказ передается в части через систему электронного документооборота (СЕДО).

Напомним, что 15 ноября сообщалось, что в приложении "Армия+" заработала функция для перевода бойцов. Военные могут сменить место службы, подав рапорт онлайн.

Также сообщалось, что заместитель министра Екатерина Черногоренко сообщала, что Минобороны будет произвольно проверять не менее 1% рапортов в месяц. Такая система случайных проверок поможет контролировать процесс, в случае нарушений рапорт на перевод повторно будут рассматривать в течение суток.