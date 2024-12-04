У Міноборони пояснили, чому відхиляють рапорти бійців на переведення через "Армія+"

Кадровий центр ЗСУ має 72 години, щоб розглянути рапорт. Результат повідомляється військовому через "Армія+".

Міноборони на цей час відхилило 6500 рапортів українських військовослужбовців на переведення через застосунок "Армія+". Це було зроблено через кілька причин. Їх назвали на сайті відомства.

У Міноборони України повідомили, що на цей час відхилено 6 500 рапортів, із них 70% — через такі причини:

неякісні фотокопії документів;

прикріплені не всі фотокопії сторінок з військового документа, що вказані у підказках в застосунку;

рекомендаційний лист старого зразка та має неповну інформацію про службу військового (новий зразок можна завантажити на платформі "Турбота про військовослужбовця".

Водночас за 2,5 тижні роботи сервісу зміни місця служби через застосунок "Армія+" опрацьовано 8 500 рапортів на переведення, з яких 2 000 погодили.

Які документи потрібні для подачі рапорту на переведення

Для подачі рапорту необхідні:

військовий квиток або посвідчення офіцера;

рекомендаційний лист від підрозділу, куди військовий хоче перевестися.

додатково може знадобитись висновок ВЛК. Наприклад, якщо за станом здоров’я військовому треба перевестись з бойової в тилову частину.

Кадровий центр ЗСУ має 72 години, щоб розглянути рапорт. Результат повідомляється військовому через "Армія+".

У випадку погодження переведення Кадровий центр ЗСУ готує наказ, а військовослужбовець отримує сповіщення з його номером і датою. Цей наказ передається в частини через систему електронного документообігу (СЕДО).

Нагадаємо, що 15 листопада повідомлялося, що у застосунку "Армія+" запрацювала функція для переведення бійців. Військові можуть змінити місце служби, подавши рапорт онлайн.

Також повідомлялося, що заступниця міністра Катерина Черногоренко повідомляла, що Міноборони довільно перевірятиме не менш як 1% рапортів на місяць. Така система випадкових перевірок допоможе контролювати процес, в разі порушень рапорт на переведення повторно розглядатимуть протягом доби.